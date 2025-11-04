Brutal temporal de lluvias en Buenos Aires deja más de 5 millones de hectáreas afectadas
Las lluvias superaron los 110 mm en pocas horas en zonas como Bolívar y Daireaux. La intransitabilidad de los caminos, ya deplorables, frena la siembra de soja y maíz y complica el traslado de hacienda.
El fuerte temporal de lluvias y granizo que azotó la provincia de Buenos Aires entre el lunes y el martes dejó un saldo catastrófico en la actividad agropecuaria, con inundaciones y campos aislados en varias zonas.
Según estimaciones de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), el área afectada por el anegamiento se acerca a las cinco millones de hectáreas.
El epicentro de las precipitaciones se registró en el centro de la provincia, con ciudades como Bolívar y Daireaux reportando más de 110 milímetros caídos en pocas horas. La situación en localidades como Urdampilleta fue aún más crítica, con caída de granizo y fuertes ráfagas que provocaron destrozos.
El mayor drama para los productores es la intransitabilidad total de los caminos rurales. Reportes de la Sociedad Rural de Bolívar indican que, con acumulados que alcanzan los 180 o 200 milímetros sobre caminos ya dañados, es "imposible transitar, ni siquiera en tractor".
Este escenario no solo achica la superficie disponible para la hacienda, sino que paraliza las tareas esenciales, como la siembra de soja y maíz, y hace imposible el traslado de insumos o producción. La problemática se extiende ahora hacia el sur, llegando hasta el mar, mientras el gran volumen de agua amenaza con desbordar a partidos ya críticos como 9 de Julio y Carlos Casares.
Feroz temporal de viento, lluvia y granizo azotó a Bolívar
Una fuerte tormenta azotó este lunes por la noche a Urdampilleta, en el partido bonaerense de Bolívar, provocando voladuras de techos, derrumbes de antenas, caída de árboles y postes.
El fenómeno, que comenzó pasadas las 23 horas, dejó calles cubiertas de ramas y cables caídos y provocó la falta de suministro eléctrico en la mayor parte de la población, que se mantuvo como medida preventiva ante la caída de postes en diferentes lugares, de acuerdo con datos recabados por LaNoticia1.com.
El temporal se desató luego de que el Servicio Meteorológico Nacional elevara el alerta a nivel naranja y no dejó víctimas ni heridos, pero causó importantes daños materiales.
La severidad del fenómeno climático azotó con mayor gravedad sobre el club Torrecita Pádel, cuyas instalaciones quedaron totalmente destruidas. Además, se reportó el derrumbe de una vivienda y múltiples daños estructurales en al menos 40 casas del casco urbano, como informó el Municipio de Bolívar. En otras áreas, la caída de árboles y postes complicó el acceso a sectores afectados, según precisó FM Signos.
A raíz de la magnitud del fenómeno, la Cooperativa Eléctrica local interrumpió el servicio de energía de forma preventiva. Pasadas las 23, el suministro aún no había sido restablecido.
