Brutal temporal de lluvias en Buenos Aires deja más de 5 millones de hectáreas afectadas

Feroz temporal de viento, lluvia y granizo azotó a Bolívar

Una fuerte tormenta azotó este lunes por la noche a Urdampilleta, en el partido bonaerense de Bolívar, provocando voladuras de techos, derrumbes de antenas, caída de árboles y postes.

El fenómeno, que comenzó pasadas las 23 horas, dejó calles cubiertas de ramas y cables caídos y provocó la falta de suministro eléctrico en la mayor parte de la población, que se mantuvo como medida preventiva ante la caída de postes en diferentes lugares, de acuerdo con datos recabados por LaNoticia1.com.

temporal bolivar

El temporal se desató luego de que el Servicio Meteorológico Nacional elevara el alerta a nivel naranja y no dejó víctimas ni heridos, pero causó importantes daños materiales.

La severidad del fenómeno climático azotó con mayor gravedad sobre el club Torrecita Pádel, cuyas instalaciones quedaron totalmente destruidas. Además, se reportó el derrumbe de una vivienda y múltiples daños estructurales en al menos 40 casas del casco urbano, como informó el Municipio de Bolívar. En otras áreas, la caída de árboles y postes complicó el acceso a sectores afectados, según precisó FM Signos.

A raíz de la magnitud del fenómeno, la Cooperativa Eléctrica local interrumpió el servicio de energía de forma preventiva. Pasadas las 23, el suministro aún no había sido restablecido.