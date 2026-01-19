Brutal tiroteo en una fiesta privada en Zárate: una joven resultó gravemente herida
Ocurrió durante un evento en una casa quinta. La adolescente de 17 años recibió dos disparos y permanece internada.
Al menos tres personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, como consecuencia de un feroz tiroteo durante una fiesta privada que se desarrolló en una casa quinta de la localidad bonaerense de Zárate.
El hecho ocurrió durante la madrugada del viernes 17 de enero, alrededor de las 5:20, en una vivienda ubicada en el barrio La Florida, sector Los Acacios II y quedó registrado en un video grabado por los propios testigos.
El enfrentamiento armado se produjo entre al menos dos individuos que ingresaron al lugar y se dirigieron a atacar a uno de los jóvenes que participaban de la fiesta. Según el relato de los testigos, en el lugar se efectuaron al menos diez disparos.
Como consecuencia del tiroteo, tres personas resultaron heridas, entre ellas una adolescente de 17 años, identificada como Agustina A., quien se encontraba en el lugar junto a dos amigas cuando fue alcanzada por dos proyectiles. Uno de los disparos rozó la pierna derecha de la víctima, mientras que el segundo ingresó en su pierna izquierda, sin orificio de salida, provocándole una fractura de fémur.
Un llamado de emergencia al Centro de Operaciones (COZ) de Zárate advirtió sobre la situación por lo que se dio intervención a la policía y se solicitó una ambulancia para trasladar a la joven gravemente herida al Hospital Zonal Virgen del Carmen.
Según informaron medios locales, debido a la complejidad del cuadro, posteriormente tuvo que ser derivada al Sanatorio Dupuytren de la Ciudad de Buenos Aires, donde fue intervenida quirúrgicamente y permanece internada. Los médicos del centro de salud porteño evaluaban en las últimas horas la posibilidad de extraerle el proyectil alojado en una de sus piernas, según detallaron en C5N.
Las declaraciones de los testigos resultaron clave para el caso. Según indicaron, el atacante sería de apellido Pietro, un joven de 19 años que es intensamente buscado por la policía.
Otro video registrado por cámaras de seguridad del barrio La Florida muestran la presencia de un joven, señalado como el agresor, retirándose de la fiesta.
La causa está caratulada por el momento como “abuso de armas y lesiones”. Durante el domingo, efectivos de la Comisaría primera llevaron a cabo un allanamiento en la calle Pellegrini al 3100 ordenados por la Unidad funcional de instrucción (UFI) N° 8 a cargo del caso, los cuales arrojaron resultado negativo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario