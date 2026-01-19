Brutal tiroteo en una fiesta privada en Zárate: una joven resultó gravemente herida

Según informaron medios locales, debido a la complejidad del cuadro, posteriormente tuvo que ser derivada al Sanatorio Dupuytren de la Ciudad de Buenos Aires, donde fue intervenida quirúrgicamente y permanece internada. Los médicos del centro de salud porteño evaluaban en las últimas horas la posibilidad de extraerle el proyectil alojado en una de sus piernas, según detallaron en C5N.

Las declaraciones de los testigos resultaron clave para el caso. Según indicaron, el atacante sería de apellido Pietro, un joven de 19 años que es intensamente buscado por la policía.

Otro video registrado por cámaras de seguridad del barrio La Florida muestran la presencia de un joven, señalado como el agresor, retirándose de la fiesta.

La causa está caratulada por el momento como “abuso de armas y lesiones”. Durante el domingo, efectivos de la Comisaría primera llevaron a cabo un allanamiento en la calle Pellegrini al 3100 ordenados por la Unidad funcional de instrucción (UFI) N° 8 a cargo del caso, los cuales arrojaron resultado negativo.