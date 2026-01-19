Nueve argentinos figuran en la lista del ICE de Estados Unidos: quiénes son
El Departamento de Seguridad Nacional difundió los nombres de los ciudadanos argentinos incluidos en la lista de criminales que fueron arrestados.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos difundió nombre y fotos de “los peores delincuentes extranjeros” que fueron arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los últimos meses. La lista incluye a nueve ciudadanos argentinos.
Los datos salieron a la luz gracias al lanzamiento de un sitio web que expone a través de una galería virtual los perfiles de extranjeros con graves antecedentes penales. La página, llamada “Worst of the Worst” (“Lo peor de lo peor”) fue puesta online en diciembre de 2025.
El sitio web forma parte de la campaña llevada a cabo por el gobierno de Estados Unidos y que incluyó en el último año un sinfín de deportaciones masivas, incluyendo a los inmigrantes indocumentados. A la lista de perseguidos por el ICE se sumaron aquellos individuos que poseen antecedentes penales por delitos cometidos en territorio norteamericano, muchos de los cuales fueron arrestados en los últimos meses.
En la lista están incluidos nueve ciudadanos argentinos identificados con nombre y apellido, foto de sus rostros, lugar de detención y el cargo por el que se los acusa. Los delitos van desde infracciones de tránsito hasta robo, posesión de armas, de drogas y explotación sexual de menores.
Los 9 argentinos en la lista del ICE de Estados Unidos
La primera persona que aparece en la lista es Vanesa Landaburu, quien fue arrestada en Las Vegas, Nevada, por robo y posesión de armas. Luego figura Joaquín Acosta, sobre quien no colocaron una foto de su rostro, pero informaron que fue detenido en Conroe, Texas, por agresión.
Juan Nasis-Funes fue arrestado en Elkhart, Indiana, por obstrucción de una investigación criminal e infracciones de tránsito.
Otra de las mujeres detenidas es Marlene Santaella, quien fue arrestada en Maine, señalada como integrante de una banda dedicada al robo en comercios minoristas. Enfrenta cargos por hurto y recepción de bienes robados, según informa el sitio web del ICE.
Por su parte, Andrés Palmero fue detenido en Kissimmee, Florida, por posesión de armas y drogas. Tendría además antecedentes por hurto, asalto y violaciones a la libertad condicional.
En tanto, María Clara Iacucci fue arrestada en Orlando, Florida, por agresión doméstica y posesión de cocaína.
Marcos Ontivero posee un cargo por proxenetismo en 2011. Fue arrestado en Miramar, Florida, recién en agosto de 2025 y formó parte del primer grupo de argentinos deportados de Estados Unidos.
En la lista del ICE también figura Carlos Tealdi, condenado por explotación sexual de menores a través de materiales fílmicos. Fue detenido en Oakdale, Lousiana.
El último ciudadano argentino que figura en la lista es Nicolás Ortíz, quien fue arrestado en Mineola, Nueva York, por agresión y tenencia ilegal de armas.
“El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. está denunciando a los peores delincuentes extranjeros arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)”, señalan en el sitio web.
“Bajo el liderazgo de la secretaria Noem, los hombres y mujeres trabajadores del DHS y el ICE están cumpliendo la promesa del presidente Trump y llevando a cabo deportaciones masivas, empezando por los peores de los peores, incluyendo a los inmigrantes indocumentados que ven aquí”, agregaron. En el sitio se puede buscar a los detenidos por nombre, nacionalidad y estado en el cual fueron detenidos.
