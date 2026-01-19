Nueve argentinos figuran en la lista del ICE de Estados Unidos: quiénes son

Juan Nasis-Funes fue arrestado en Elkhart, Indiana, por obstrucción de una investigación criminal e infracciones de tránsito.

Otra de las mujeres detenidas es Marlene Santaella, quien fue arrestada en Maine, señalada como integrante de una banda dedicada al robo en comercios minoristas. Enfrenta cargos por hurto y recepción de bienes robados, según informa el sitio web del ICE.

argentinos ICE estados unidos

Por su parte, Andrés Palmero fue detenido en Kissimmee, Florida, por posesión de armas y drogas. Tendría además antecedentes por hurto, asalto y violaciones a la libertad condicional.

En tanto, María Clara Iacucci fue arrestada en Orlando, Florida, por agresión doméstica y posesión de cocaína.

Marcos Ontivero posee un cargo por proxenetismo en 2011. Fue arrestado en Miramar, Florida, recién en agosto de 2025 y formó parte del primer grupo de argentinos deportados de Estados Unidos.

En la lista del ICE también figura Carlos Tealdi, condenado por explotación sexual de menores a través de materiales fílmicos. Fue detenido en Oakdale, Lousiana.

El último ciudadano argentino que figura en la lista es Nicolás Ortíz, quien fue arrestado en Mineola, Nueva York, por agresión y tenencia ilegal de armas.

“El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. está denunciando a los peores delincuentes extranjeros arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)”, señalan en el sitio web.

“Bajo el liderazgo de la secretaria Noem, los hombres y mujeres trabajadores del DHS y el ICE están cumpliendo la promesa del presidente Trump y llevando a cabo deportaciones masivas, empezando por los peores de los peores, incluyendo a los inmigrantes indocumentados que ven aquí”, agregaron. En el sitio se puede buscar a los detenidos por nombre, nacionalidad y estado en el cual fueron detenidos.