Video: robaron una moto, quisieron escapar y se estrellaron contra una estación de servicio

Fuentes policiales detallaron que durante las requisas a los detenidos se secuestraron guantes de cuero negros, un celular y varias herramientas de mano, los cuales fueron remitidos a la Policía Científica para su análisis.

Respecto a la situación judicial, el chico de 18 años permanece detenido en la dependencia policial de San Clemente, mientras que la adolescente de 15 fue notificada por el delito de encubrimiento, pero quedó en libertad por tratarse de una menor de edad.

