Comodoro Rivadavia: un informe de 2002 ya revelaba peligrosidad geológica

De este modo, desde el SEGEMAR dieron una serie de restricciones, las cuales debían ser atendidas por los funcionarios:

Evitar el tendido de cañerías subterráneas y proponer el tendido de cañerías subaéreas o en zanja enrejada para mejor control.

Restringir el riego al máximo.

No generar nuevas áreas que demanden riego.

No efectuar movimientos de terreno.

Prohibir la expansión del barrio sobre la ladera y área de influencia.

No construir sobre lo ya construido.

No realizar perforaciones, inyecciones, ni extracciones de fluidos ni materiales.

Crear una comisión de control y alarma entre los habitantes del barrio Sismográfica. Esta deberá avisar a la autoridad competente por cualquier indicio de movimiento (rajadura en mampostería, inclinación de postes, grietas sobre terreno, etc.).

desplazamiento cerro hermitte comodoro rivadavia

Ante la alerta de la posible expansión del barrio, las autoridades destacaron que es de suma importancia realizar un monitoreo sistemático del movimiento: “Esto está vinculado al excesivo crecimiento del barrio ya que, si continúa al mismo ritmo, la presión sobre el material deslizado cada vez va a ser mayor, aumentando la posibilidad de daños sobre la infraestructura y las personas”.

Para minimizar los efectos de estos movimientos, señalaron que una medida a tomar sería la de instalar un sistema de alarma eficaz.

desplazamiento cerro hermitte comodoro rivadavia

Sin embargo, el barrio se expandió y en las últimas horas se confirmó que el cerro Hermitte se derrumbó, lo que generó centenas de evacuaciones y operativos en la zona.

A su vez, se sumó que el Consejo Deliberante declaró la emergencia geológica y urbanística por 90 días “con el fin de implementar las acciones necesarias para mitigar los riesgos derivados de la inestabilidad del suelo en el área”.

desplazamiento cerro hermitte comodoro rivadavia