Buenos Aires celebra Halloween y el Día de Muertos con disfraces, música y espectáculos para toda la familia

Terror sinfónico en la Usina

La Usina del Arte (Caffarena 1) presenta un concierto escalofriante donde el cine de terror y la música se fusionan. Interpretado por la Orquesta del Multiverso, el espectáculo recorre las bandas sonoras más icónicas de clásicos como Psicosis, El Exorcista y Halloween. Se hará este sábado a las 20. La entrada es gratis y con reserva previa en el sitio oficial de la Usina del Arte.

El Joven Frankenstein, en el San Martín

La Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) presenta cuatro funciones especiales de la obra maestra de Mel Brooks, El Joven Frankenstein, en el centenario del nacimiento del director. Las proyecciones se realizarán el sábado a las 21 y el domingo a las 18, y continuarán el próximo fin de semana.

Los títeres de Halloween para chicos

Mundo Arlequín llega a la Usina del Arte (Caffarena 1) con un espectáculo familiar para temblar de risa. Con títeres, juegos, música y banda en vivo, la propuesta invita a disfrazarse y celebrar Halloween con grandes y chicos. Se presentará este sábado a las 16. La entrada es con reserva previa en usinadelarte.ar

Gran feria del libro al aire libre

Este fin de semana, Avenida de Mayo será sede de una gran feria de libros al aire libre. La propuesta reunirá más de 80 stands de editoriales, librerías y distribuidores que ofrecerán ofertas, promociones y oportunidades para encontrar libros de distintos géneros a precios accesibles. Se hará el sábado y el domingo, de 11 a 19.

La fiesta coreana en la Ciudad

Gastronomía, música, cosmética y tecnología se reúnen en el Hanguk Fest, un encuentro con la cultura coreana en Buenos Aires. Habrá más de 50 puestos, espectáculos en vivo y más experiencias para adentrarse en la idiosincrasia del país asiático. Se hará el domingo, de 12 a 19, en el Parque de los Andes (Av. Corrientes y Jorge Newbery).

ArteBA: 35 años de arte en la Ciudad

En su 35° aniversario, ArteBA, la feria de arte más importante de Latinoamérica regresa a la Ciudad. Del viernes al domingo, de 14 a 21, estará en La Rural (Av. Sarmiento 2704). Cientos de galerías y creadores se reúnen para exhibir lo mejor del arte moderno y contemporáneo. Las entradas están disponibles en este link.

El choripán y sus 100 versiones

Llega una nueva edición de Chorifest, el festival gastronómico dedicado al clásico sándwich argentino. Será en el Hipódromo de Palermo (Av. del Libertador y Av. Dorrego) con más de 35 puestos y food trucks que ofrecerán más de 100 versiones de choripán, carnes al asador y opciones vegetarianas. Se podrá disfrutar el sábado y domingo de 12 a 23.

Suenan Brahms y Beethoven en el Colón

La Orquesta Estable se presentará en el Teatro Colón (Cerrito 628) en un concierto que reúne obras de Johannes Brahms y Ludwig van Beethoven, con el pianista israelí Boris Giltburg como solista. Será el domingo a las 17. Las entradas están disponibles en la web del Teatro Colón.

¡A correr por Palermo!

Este domingo se llevará a cabo la Hoka Run, que le dará un cierre al Campeonato Nacional de Ruta 10K. Largará a las 7.30 en Av. Del Libertador y Av. Dorrego. También se hará una competencia de 5 kilómetros, que comenzará a las 9. La inscripción está disponible en una web especial.

Semana del Patrimonio porteño

Durante siete días, la Ciudad celebrará su legado histórico con una programación especial. Este año habrá una jornada dedicada a la restauración: el Palacio Ceci de Villa Devoto abrirá sus puertas todos los días. Y en el Casco histórico se harán visitas al Sitio Arqueológico Escobar-Herrera-Blaquier, entre muchas otras propuestas.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso a disposición del público una web para más información y la inscripción para las actividades.