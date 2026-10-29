Avanza la obra: así está quedando el asfaltado del Autódromo Oscar y Juan Gálvez

Base: mezcla AM3-AC19, de ocho centímetros. Es la capa que se está colocando actualmente.

Intermedia: mezcla AM3-AC12, con cinco centímetros de espesor.

Rodamiento: mezcla HIMA-AC12, de cuatro centímetros, que conformará la superficie final para la circulación de los vehículos.

La obra está a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA), que incorporó para este operativo el sistema SmoothRide, una tecnología diseñada para mejorar la precisión de la pavimentación.

La tecnología utilizada en circuitos de Fórmula 1

El procedimiento comienza con un escaneo de alta velocidad de la superficie, que permite obtener millones de puntos y construir un modelo tridimensional preciso de la pista. Luego, un software calcula los espesores necesarios para el fresado y la colocación del material, de acuerdo con las pendientes, los peraltes y las áreas de escape.

Por último, las pavimentadoras reciben el diseño digital mediante el sistema de control RD-MC. Con sensores ultrasónicos y receptores satelitales, las máquinas ajustan automáticamente el espesor del asfalto durante la ejecución.

Esta tecnología ya se utilizó en circuitos internacionales como Yas Marina, en Abu Dhabi; Marina Bay, en Singapur; Shanghái, en China; Miami, en Estados Unidos; y Silverstone, en Gran Bretaña.

¿Cuándo vuelve el MotoGP a Buenos Aires?

El MotoGP regresará a Buenos Aires del 9 al 11 de abril de 2027, tras 28 años de ausencia. La competencia será uno de los grandes objetivos de la renovación del autódromo y marcará el regreso de una categoría internacional de primer nivel al circuito porteño.

Mientras se acerca esa fecha, el avance del asfaltado representa un paso decisivo para modernizar el Gálvez y preparar sus instalaciones para futuras competencias. La eventual vuelta de la Fórmula 1 continúa como una de las grandes aspiraciones vinculadas al proyecto.