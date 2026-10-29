Avanza la obra: así está quedando el asfaltado del Autódromo Oscar y Juan Gálvez
El Autódromo de Buenos Aires inició una etapa clave de su renovación, con 43.000 toneladas de asfalto previstas y el objetivo de recibir al MotoGP en abril de 2027. ¿Y la Fórmula 1?
El Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires comenzó a asfaltar su pista, uno de los pasos centrales de la remodelación que busca devolver al circuito porteño a la escena internacional del automovilismo. Las obras tienen como primera gran meta el regreso del MotoGP, que volverá a la Ciudad después de 28 años, mientras avanzan los trabajos para que el trazado reúna las condiciones necesarias para albergar a la Fórmula 1.
¿Cómo avanza el asfaltado del Autódromo Oscar y Juan Gálvez?
Los trabajos comenzaron en la recta opuesta, luego de varias semanas de pruebas en las áreas de escape y los sobreanchos de distintas curvas. Esa etapa permitió evaluar la mezcla asfáltica, ajustar los equipos y capacitar a los operarios antes de iniciar la pavimentación de la pista.
El secretario de Deportes, Fabián Turnes, destacó la importancia del avance: “El comienzo del asfaltado de la pista es un hito fundamental en la transformación del Autódromo. Proyectamos que Buenos Aires volvería a estar en el centro del automovilismo mundial, con un circuito a la altura de los principales escenarios internacionales y una infraestructura que nos permita recibir competencias de primer nivel, y ésta etapa nos permite ver con más claridad lo cerca que estamos de lograrlo”.
El operativo se desarrolla con tres grupos de trabajo que avanzan en paralelo para cubrir el ancho completo del trazado. Cada equipo dispone de un camión para transportar el asfalto caliente, una pavimentadora y dos rodillos. En total, participan 12 máquinas de gran porte.
Las tres capas de asfalto que tendrá el circuito
La remodelación contempla la utilización de 43.000 toneladas de asfalto, distribuidas en tres capas con distintas características y espesores.
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Base: mezcla AM3-AC19, de ocho centímetros. Es la capa que se está colocando actualmente.
Intermedia: mezcla AM3-AC12, con cinco centímetros de espesor.
Rodamiento: mezcla HIMA-AC12, de cuatro centímetros, que conformará la superficie final para la circulación de los vehículos.
La obra está a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA), que incorporó para este operativo el sistema SmoothRide, una tecnología diseñada para mejorar la precisión de la pavimentación.
La tecnología utilizada en circuitos de Fórmula 1
El procedimiento comienza con un escaneo de alta velocidad de la superficie, que permite obtener millones de puntos y construir un modelo tridimensional preciso de la pista. Luego, un software calcula los espesores necesarios para el fresado y la colocación del material, de acuerdo con las pendientes, los peraltes y las áreas de escape.
Por último, las pavimentadoras reciben el diseño digital mediante el sistema de control RD-MC. Con sensores ultrasónicos y receptores satelitales, las máquinas ajustan automáticamente el espesor del asfalto durante la ejecución.
Esta tecnología ya se utilizó en circuitos internacionales como Yas Marina, en Abu Dhabi; Marina Bay, en Singapur; Shanghái, en China; Miami, en Estados Unidos; y Silverstone, en Gran Bretaña.
¿Cuándo vuelve el MotoGP a Buenos Aires?
El MotoGP regresará a Buenos Aires del 9 al 11 de abril de 2027, tras 28 años de ausencia. La competencia será uno de los grandes objetivos de la renovación del autódromo y marcará el regreso de una categoría internacional de primer nivel al circuito porteño.
Mientras se acerca esa fecha, el avance del asfaltado representa un paso decisivo para modernizar el Gálvez y preparar sus instalaciones para futuras competencias. La eventual vuelta de la Fórmula 1 continúa como una de las grandes aspiraciones vinculadas al proyecto.
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