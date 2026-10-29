Luis Caputo firmó la Resolución 1890/2026 y el Estado vende terrenos en Buenos Aires que valen US$3.300 el m²

Cuánto vale el metro cuadrado en la zona

La venta de estos terrenos representa un negocio inmobiliario de gran magnitud debido a la cotización de la zona.

Los predios se encuentran estratégicamente ubicados en el corredor que divide a Colegiales de Palermo Hollywood. De acuerdo a los últimos informes del mercado inmobiliario (Índice Roomix / septiembre 2026), el valor promedio del metro cuadrado para la venta en Palermo Hollywood ronda los US$3.300, mientras que en el barrio aledaño de Colegiales el promedio se ubica en torno a los US$2.789.

Considerando la superficie total a enajenar, el Estado pone a disposición del mercado de desarrolladores tierras con un valor potencial multimillonario, en una zona de constante expansión residencial y comercial.