Luis Caputo firmó la Resolución 1890/2026 y el Estado vende terrenos en Buenos Aires que valen US$3.300 el m²
El Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo autorizó la desafectación de más de 6.000 metros cuadrados en los límites de Palermo Hollywood y Colegiales.
El Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo oficializó la Resolución 1890/2026, la cual desafecta del uso ferroviario dos predios ubicados en el límite entre los barrios porteños de Colegiales y Palermo Hollywood, habilitando a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para avanzar con su enajenación o venta.
Dónde están los terrenos y a qué decreto responden
La medida se enmarca dentro de las autorizaciones otorgadas previamente por el Decreto 950/2024, mediante el cual el Poder Ejecutivo autorizó a la AABE a disponer y transferir cientos de inmuebles del Estado Nacional.
Según los considerandos y los croquis anexos de la Resolución 1890/2026, los terrenos que perderán su afectación operativa (actualmente bajo la órbita de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anónima - ADIFSA) son los siguientes:
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- Sector Santos Dumont: ubicado en la calle Santos Dumont 2734/36 (Estación Carranza - Línea Mitre). Comprende una superficie de 5.038,69 metros cuadrados[cite: 16].
- Sector Crámer: ubicado en la calle Crámer 46/48/50/78. Cuenta con una superficie de 1.341,02 metros cuadrados.
En total, el Estado se desprenderá de 6.379,71 metros cuadrados enclavados en el Distrito Audiovisual, una zona neurálgica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cuánto vale el metro cuadrado en la zona
La venta de estos terrenos representa un negocio inmobiliario de gran magnitud debido a la cotización de la zona.
Los predios se encuentran estratégicamente ubicados en el corredor que divide a Colegiales de Palermo Hollywood. De acuerdo a los últimos informes del mercado inmobiliario (Índice Roomix / septiembre 2026), el valor promedio del metro cuadrado para la venta en Palermo Hollywood ronda los US$3.300, mientras que en el barrio aledaño de Colegiales el promedio se ubica en torno a los US$2.789.
Considerando la superficie total a enajenar, el Estado pone a disposición del mercado de desarrolladores tierras con un valor potencial multimillonario, en una zona de constante expansión residencial y comercial.
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