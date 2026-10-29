A qué hora cerraba el subte de Buenos Aires en 1935: el tuit viral que llama a la reflexión

En la actualidad, el servicio de la Línea A finaliza significativamente más temprano. De lunes a viernes, el último tren desde Plaza de Mayo - Casa Rosada parte a las 23:28 hs, casi dos horas antes que el servicio ofrecido hace casi un siglo[cite: 26]. Los días sábados, el último servicio se extiende levemente hasta las 23:57 hs, mientras que los domingos y feriados el cierre es aún más temprano, partiendo la última formación a las 22:36 hs.

El contraste reavivó un reclamo histórico de los vecinos porteños y trabajadores nocturnos, quienes constantemente solicitan la extensión del horario del subte para equiparar a la red de Buenos Aires con las principales capitales del mundo que cuentan con servicios nocturnos prolongados o de 24 horas.