A qué hora cerraba el subte de Buenos Aires en 1935: el tuit viral que llama a la reflexión
Una publicación en X encendió el debate al comparar los horarios del servicio de la Línea de subte A hace casi un siglo con los vigentes en la actualidad.
La nostalgia y el debate sobre los servicios públicos en la Ciudad de Buenos Aires se encendieron en la red social X (ex Twitter) a raíz de una publicación que se volvió viral. El usuario @FedeSegundo108 compartió una imagen de una guía de horarios del subte porteño del año 1935, invitando a sus seguidores a contrastarlos con la oferta actual.
Los horarios del subte en 1935: un servicio casi de madrugada
La imagen compartida en el tuit corresponde a la franja horaria de la Línea A (la única operativa en su totalidad en aquella época, que unía Plaza de Mayo con Primera Junta). El documento histórico revela datos que sorprendieron a miles de usuarios contemporáneos:
- El primer tren desde Primera Junta hacia Plaza de Mayo partía a las 4:50 am.
- El último tren desde Plaza de Mayo hacia Primera Junta salía a la 1:21 am.
En respuesta al tuit, el usuario @brezhneviano aportó contexto histórico a la discusión, recordando que ese cierre prolongado durante la madrugada fue una política sostenida a lo largo del tiempo: "El cierre del subte a la 1:20 era el horario histórico que se mantuvo hasta la crisis energética de Alfonsín y se eliminó definitiva y formalmente con la privatización, con la excusa de que Metrovías necesitaba una ventana para hacer obras. Más de 30 años después, acá estamos" (sic).
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El contraste con los horarios actuales
La viralización del documento de 1935 inevitablemente generó comparaciones con el cronograma vigente establecido por Emova y el Gobierno de la Ciudad.
En la actualidad, el servicio de la Línea A finaliza significativamente más temprano. De lunes a viernes, el último tren desde Plaza de Mayo - Casa Rosada parte a las 23:28 hs, casi dos horas antes que el servicio ofrecido hace casi un siglo[cite: 26]. Los días sábados, el último servicio se extiende levemente hasta las 23:57 hs, mientras que los domingos y feriados el cierre es aún más temprano, partiendo la última formación a las 22:36 hs.
El contraste reavivó un reclamo histórico de los vecinos porteños y trabajadores nocturnos, quienes constantemente solicitan la extensión del horario del subte para equiparar a la red de Buenos Aires con las principales capitales del mundo que cuentan con servicios nocturnos prolongados o de 24 horas.
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