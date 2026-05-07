Burzaco: un efectivo de la Policía Bonaerense abatió a un delincuente en un intento de asalto

Una de las balas impactó en la cabeza del delincuente, que terminó tirado sobre el asfalto sobre un charco de sangre. En tanto, el conductor de la moto se dio a la fuga y el policía lo perdió de vista.

Cuando llegaron los paramédicos del SAME, confirmaron la muerte del ladrón, identificado como Alejandro Ezequiel Loza, de 18 años. Tenía un orificio de entrada de bala en el lado derecho de la cabeza.

En el lugar fue secuestrada el arma que usó el motochorro, un revólver calibre 38. Ahora la Justicia intenta determinar si se trató de un caso de legítima defensa. Por el momento, no quedó detenido.

delincuente abatido

Qué declaró el policía que mató a una ladrona en La Matanza

El inspector Héctor Camejo, acusado de matar a una delincuente que intentó asaltarlo ayer miércoles en González Catán, fue indagado por el fiscal Adrián Arribas, parte de la UFI de Homicidios de La Matanza.

Ante el fiscal, Camejo, oficial de la Policía de la Ciudad, reconoció el hecho. Aseguró que temió por su vida al ver que la delincuente y su cómplice le exhibieron una pistola -que resultó ser una réplica de plástico- y que disparó, para luego escapar y entregarse en una comisaría cercana de la Policía Bonaerense.

Arribas, que lo acusa del delito de homicidio en exceso de la legítima defensa, pidió que Camejo quede detenido. La defensa del policía pidió su excarcelación.

La delincuente murió de, al menos, dos disparos. Su identidad todavía se desconoce. Una supuesta tía de la mujer, domiciliada en San Justo, se presentó en la fiscalía del caso. Arribas realizó las gestiones para que reconozca el cadáver, que se encuentra en la Morgue de Lomas de Zamora. El resultado preliminar de la autopsia, por lo pronto, no está disponible.

Camejo habría realizado 17 disparos. Se encontraron diez vainas en la escena, con tres proyectiles intactos. El inspector entregó la pistola que empleó en el hecho, su Beretta reglamentaria calibre 9 milímetros, para que sea peritada.

La secuencia de la muerte de la delincuente y la fuga de su cómplice fue captada en video por una cámara de seguridad de la zona. En la filmación, que ilustra esta nota, se escuchan los disparos. Se ve a la ladrona caer y a su cómplice decir: “Ayuda, por favor, amiga, la mató”.

El hecho fue descubierto cuando la Bonaerense llegó a la escena, en la esquina de Da Vinci y Montgolfier, luego de que vecinos reportaran una serie de disparos. Una moto estaba abandonada en el lugar.

Camejo mismo se presentó en una comisaria de la zona con ropa de civil. Allí, en un testimonio que hoy ratificó ante el fiscal del caso, aseguró que fue abordado por la pareja y que extrajo su pistola reglamentaria Beretta 9 milímetros y disparó. Agregó que el delincuente “hizo un gesto” con un arma de plástico, que fue secuestrada en la escena.