Caos en la Panamericana: un camión chocó contra un puente y volcó
La colisión se produjo a la altura del kilómetro 35, sentido a Pilar. El conteiner quedó volcado sobre tres carriles.
Un grave incidente vial provocó un corte total de la autopista Panamericana este jueves por la mañana, cuando un camión chocó contra un puente por exceso de altura y terminó completamente volcado sobre la calzada. El tránsito tuvo que ser desviado hacia la colectora y se registraron importantes demoras en la zona.
El accidente se produjo alrededor de las 10 de la mañana en el Ramal Pilar de la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 35, en sentido hacia Pilar. Allí, un camión que transportaba un container impactó contra la estructura del Puente Los Olivos tras superar la altura máxima permitida para esa zona.
Como consecuencia del choque, el container quedó atravesado sobre tres carriles de circulación en dirección norte, generando importantes demoras y complicaciones para los automovilistas que transitaban por la zona. A pesar de la violencia del impacto y de la magnitud del vuelco, no se registraron personas heridas.
Cabe destacar que a unos 500 metros antes del choque se encuentra instalado un importante cartel que advierte a los conductores de camiones que tomen la salida hacia Avenida Olivos en caso de que el vehículo de gran porte supere el máximo de altura establecido en 4,10 metros.
Tras el siniestro, personal de Seguridad Vial, efectivos policiales y operarios de Autopistas del Sol (AUSOL) desplegaron rápidamente un operativo en el lugar para señalizar la zona del choque y ordenar el tránsito.
Además, una grúa de gran porte fue desplegada para remover el camión y el container, y se reparó el guardrail que había quedado afectado por el impacto.
Hacia las 11.30, personal de Autopistas del Sol confirmó que el operativo había finalizado y se había liberado el tránsito.
Debido al operativo, se implementó un desvío obligatorio hacia la colectora a través de la salida de Avenida Olivos. Autoridades de Seguridad Vial solicitaron a los conductores utilizar rutas alternativas y circular con extrema precaución en inmediaciones al kilómetro 35.
El hecho también generó el denominado “efecto curiosidad” en la mano contraria, sentido hacia Capital Federal, donde muchos conductores disminuyeron la velocidad para observar el operativo, por lo que también se registraba lentitud en el tránsito y congestión en ambos sentidos de circulación.
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