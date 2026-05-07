Caos en la Panamericana: un camión chocó contra un puente y volcó

choque camion puente panamericana (3)

Tras el siniestro, personal de Seguridad Vial, efectivos policiales y operarios de Autopistas del Sol (AUSOL) desplegaron rápidamente un operativo en el lugar para señalizar la zona del choque y ordenar el tránsito.

Además, una grúa de gran porte fue desplegada para remover el camión y el container, y se reparó el guardrail que había quedado afectado por el impacto.

Hacia las 11.30, personal de Autopistas del Sol confirmó que el operativo había finalizado y se había liberado el tránsito.

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Debido al operativo, se implementó un desvío obligatorio hacia la colectora a través de la salida de Avenida Olivos. Autoridades de Seguridad Vial solicitaron a los conductores utilizar rutas alternativas y circular con extrema precaución en inmediaciones al kilómetro 35.

El hecho también generó el denominado “efecto curiosidad” en la mano contraria, sentido hacia Capital Federal, donde muchos conductores disminuyeron la velocidad para observar el operativo, por lo que también se registraba lentitud en el tránsito y congestión en ambos sentidos de circulación.