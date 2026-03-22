Buscan a David Norberto Cantarino: fue visto por última vez hace una semana

La preocupación crece en el arco político y social tras la denuncia por la desaparición de David Norberto Cantarino, conocido en redes sociales y en el ámbito de la militancia como "El Judío Zurdo". El hombre, quien además es colaborador del medio Prensa Mac, fue visto por última vez el pasado lunes 16 de marzo, y desde entonces no se ha tenido contacto con él.