Qué es "farmear aura": el significado del nuevo trend viral que inunda las redes

El auge de "farmear aura" no ocurre en el vacío. En un ecosistema digital donde la atención y el reconocimiento operan como divisas, este fenómeno ofrece un marco lúdico para medir algo tan subjetivo como el carisma. La gamificación de la presencia social permite a los usuarios traducir comportamientos ordinarios en puntuaciones simbólicas, una dinámica que resuena con la lógica de los videojuegos y, al mismo tiempo, con la cultura del impacto efímero que domina el consumo de contenido. Así, lo que comienza como un juego termina por exponer la manera en que las nuevas generaciones negocian su lugar en el entramado social, siempre bajo la atenta mirada de una comunidad que observa, juzga y, sobre todo, comparte.