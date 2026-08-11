Terremoto en Colombia: Abelardo de la Espriella confirmó 181 muertes pero aseguran que son más de 200
El mandatario declaró el estado de desastre nacional mientras sigue la búsqueda de 195 personas perdidas en los escombros por el terremoto de 7,4 de intensidad.
El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, informó este martes que ya son 181 las muertes registradas como consecuencia del terremoto de 7,4 de intensidad que arrasó el país en la mañana del lunes de esta semana. Fuentes de información no gubernamentales dieron cuenta de más de 200 víctimas fatales.
De La Espriella declaró el estado de desastre nacional por el terremoto que afectó principalmente a las ciudades Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia, que permanecen en alerta roja mientras equipos de rescatistas buscan a sobrevivientes entre los escombros.
Hasta la fecha se contabilizaron 181 muertes, 2.595 heridos y 195 personas perdidas que siguen siendo buscadas en todo el país, informó El Tiempo, de Colombia.
El mandatario también informó que se registraron destrozos en 807 centros educativos, 85 centros de salud y 377 centros comunitarios, así como también daños en infraestructura, con 74 vías afectadas y 16 acueductos alterados.
Sólo se identificó a 43 de las 165 víctimas cuyos cuerpos fueron remitidos al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y se sabe públicamente que se trata de personas residentes en los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.
Tragedia en Colombia: el desastre que dejó el terremoto
El terremoto del lunes obligó a suspender las operaciones en siete aeropuertos -uno de los cuales quedó con daños en la pista- mientras que 86 edificios colapsaron en cuestión de minutos, con gente atrapada en su interior.
En Pereira, donde las autoridades declararon el toque de queda como medida excepcional, 16 personas quedaron atrapadas en el sistema de cable durante el temblor.
Además, las telecomunicaciones también se encuentran colapsadas, por lo que fue necesario activar la comunicación mediante radioteléfonos.
Por otra parte, en Cali, el alcalde Alejandro Eder advirtió que, con 949 heridos, la ciudad enfrentaba la mayor presión hospitalaria, debido a que al menos 10 centros de salud tuvieron que suspender sus operaciones.
La asociación advirtió que las cifras siguen siendo preliminares y pueden variar, ya que las autoridades territoriales y los organismos de respuesta permanecen en las zonas afectadas.
Con el correr de las horas el informe de Abelardo de la Espriella quedó desactualizado porque las autoridades de cada municipio aportaron sus números y el sitio Actualidad RT dio cuenta de 224 víctimas fatales en todo el país, mientras que la agencia Reuters citó a "fuentes locales" para informar sobre casi 250 muertes.
Mientras tanto, la entidad mantiene contacto permanente con las administraciones locales para identificar las necesidades prioritarias y apoyar la respuesta en las ciudades más afectadas.
De hecho, el alcalde de Cali precisó que hay 949 heridos y al menos 239 personas atrapadas bajo los escombros.
El sismo se sintió en varias ciudades del país y en naciones vecinas, y provocó daños importantes en Cali, Manizales y Quibdó.
Autoridades locales continuaban labores de rescate en búsqueda de sobrevivientes en distintas zonas afectadas del país.
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