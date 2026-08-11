Terremoto en Colombia: Abelardo de la Espriella confirmó 181 muertes pero aseguran que son más de 200

Tragedia en Colombia: el desastre que dejó el terremoto

El terremoto del lunes obligó a suspender las operaciones en siete aeropuertos -uno de los cuales quedó con daños en la pista- mientras que 86 edificios colapsaron en cuestión de minutos, con gente atrapada en su interior.

En Pereira, donde las autoridades declararon el toque de queda como medida excepcional, 16 personas quedaron atrapadas en el sistema de cable durante el temblor.

Además, las telecomunicaciones también se encuentran colapsadas, por lo que fue necesario activar la comunicación mediante radioteléfonos.

Por otra parte, en Cali, el alcalde Alejandro Eder advirtió que, con 949 heridos, la ciudad enfrentaba la mayor presión hospitalaria, debido a que al menos 10 centros de salud tuvieron que suspender sus operaciones.

La asociación advirtió que las cifras siguen siendo preliminares y pueden variar, ya que las autoridades territoriales y los organismos de respuesta permanecen en las zonas afectadas.

Foto: AFP

Con el correr de las horas el informe de Abelardo de la Espriella quedó desactualizado porque las autoridades de cada municipio aportaron sus números y el sitio Actualidad RT dio cuenta de 224 víctimas fatales en todo el país, mientras que la agencia Reuters citó a "fuentes locales" para informar sobre casi 250 muertes.

Mientras tanto, la entidad mantiene contacto permanente con las administraciones locales para identificar las necesidades prioritarias y apoyar la respuesta en las ciudades más afectadas.

De hecho, el alcalde de Cali precisó que hay 949 heridos y al menos 239 personas atrapadas bajo los escombros.

El sismo se sintió en varias ciudades del país y en naciones vecinas, y provocó daños importantes en Cali, Manizales y Quibdó.

Autoridades locales continuaban labores de rescate en búsqueda de sobrevivientes en distintas zonas afectadas del país.