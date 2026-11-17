Buscan a dos hermanas de 12 y 11 años desaparecidas en Córdoba
Mía Azul Luna y Alma Celeste Luna son intensamente buscadas. Se solicita colaboración para dar con su paradero.
El Ministerio Público Fiscal de Córdoba solicitó colaboración urgente para localizar a Mía Azul Luna, de 12 años, y a su hermana Alma Celeste Luna, de 11, cuyo paradero se desconoce. La búsqueda está a cargo de la Unidad Territorial Integrada 14, que difundió las descripciones físicas de ambas niñas para facilitar su identificación.
Cómo identificar a las hermanas
Mía Azul mide aproximadamente 1,40 metros, es de contextura delgada y tiene el pelo castaño claro, largo hasta los hombros y con flequillo recto.
Su hermana Alma Celeste mide alrededor de 1,30 metros, también es de contextura delgada y tiene el cabello oscuro, cortado a la altura de los hombros y con flequillo recto.
Dónde aportar información
Quienes tengan algún dato que pueda contribuir a encontrarlas pueden comunicarse con la Unidad Territorial Integrada 14, ubicada en la calle Boulevard Los Alemanes 6778, en el barrio Argüello Norte de la ciudad de Córdoba.
También se encuentran habilitados los teléfonos (0351) 448 1016, internos 34661, 34662, 34663 y 34664. La información puede acercarse, además, a cualquier dependencia policial o judicial.
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