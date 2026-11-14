Quiénes son Gustavo Romanello y Agustín Baccega, los acróbatas cordobeses detenidos por el ICE en EE.UU.

Gustavo Romanello de 34 años y Agustín Baccega, de 42, son dos artistas circenses nacidos en Córdoba que construyeron su carrera profesional en Estados Unidos, donde estaban radicados desde 2020. Su detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ocurrida el 7 de noviembre de 2026 en el Aeropuerto de Phoenix, Arizona, generó una fuerte conmoción tanto en la comunidad artística de Florida como en sus familias en Argentina.