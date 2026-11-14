Quiénes son Gustavo Romanello y Agustín Baccega, los acróbatas cordobeses detenidos por el ICE en EE.UU.
La pareja vivía en Estados Unidos desde 2020 y trabajaba en Universal Orlando. Fueron arrestados en Arizona al volver de un funeral.
Gustavo Romanello de 34 años y Agustín Baccega, de 42, son dos artistas circenses nacidos en Córdoba que construyeron su carrera profesional en Estados Unidos, donde estaban radicados desde 2020. Su detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ocurrida el 7 de noviembre de 2026 en el Aeropuerto de Phoenix, Arizona, generó una fuerte conmoción tanto en la comunidad artística de Florida como en sus familias en Argentina.
Del desembarco en 2020 a los parques temáticos de Orlando
Tras instalarse en el país norteamericano en plena pandemia, la pareja comenzó su trayectoria en el circuito artístico local trabajando inicialmente en el Arizona Circus Center. Tiempo después, decidieron mudarse a la costa este para sumarse al exigente circuito de espectáculos de los parques temáticos de Orlando, en el estado de Florida.
En ese polo de entretenimiento, Gustavo Romanello prestaba servicios de manera directa para Universal Orlando, integrando elencos de producciones en vivo que combinaban destreza física, acrobacias y actuación. Por su parte, Agustín Baccega combinaba sus contratos artísticos a través de empresas externas con el desarrollo de una actividad profesional como especialista financiero en la autoridad aeroportuaria de Orlando. Colegas y allegados los describen como referentes muy queridos dentro del ambiente circense y de la comunidad de expatriados argentinos.
El viaje trágico y la situación procesal
El arresto de ambos se produjo de manera imprevista en el aeropuerto de Arizona cuando regresaban de participar en las exequias de un amigo cercano. De acuerdo con la defensa legal a cargo del abogado Samuel Sketers, los jóvenes habían ingresado legalmente en 2020, solicitaron asilo político y contaban con permisos de trabajo vigentes con habilitación hasta 2029.
Sin embargo, los agentes federales procedieron a su arresto bajo el argumento de un presunto exceso en los plazos de permanencia de sus estatus migratorios originales. Tras el operativo, fueron separados en centros de reclusión diferenciados en Arizona, Agustín en el Eloy Federal Contract Facility y Gustavo en el Florence Service Processing Center, mientras sus familias, encabezadas por sus madres Mónica y Liliana, reclaman respuestas urgentes y asistencia consular desde Córdoba.
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