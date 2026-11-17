Córdoba: agravaron la imputación contra el profesor de rugby detenido por golpear a un hombre en una pizzería
Martín Roberto Díaz permanece detenido desde el miércoles pasado. La Justicia modificó la acusación luego de que se confirmó la gravedad de las lesiones que sufrió la víctima. Sería indagado la próxima semana.
La Justicia de Córdoba agravó la calificación legal contra Martín Roberto Díaz, el profesor de rugby de 47 años detenido por agredir la semana pasada al médico Mauro Sampietro en una pizzería de barrio Docta, en la ciudad de Córdoba. El acusado, que continúa privado de su libertad, pasó de ser imputado por lesiones leves y amenazas a enfrentar cargos por lesiones graves, amenazas y violación de domicilio.
La decisión fue adoptada por la Fiscalía UTI 22, a cargo de Paula Bruera, tras conocerse la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima. El dato fue confirmado a El Doce por Nicolás Villafañe, abogado de Sampietro.
Según el diagnóstico incorporado a la causa, sufrió una fractura del piso de la órbita y de la pared medial de la órbita izquierda, sin desplazamiento. También presenta otras lesiones faciales y una fractura de tabique, según relató posteriormente.
El representante de la víctima también confirmó que se sumará a la causa una denuncia anterior contra Díaz, vinculada a otro hecho de lesiones graves.
Los detalles del ataque
El episodio ocurrió el sábado 7 de noviembre, alrededor de las 21, cuando el médico cenaba en una pizzería de barrio Docta. Díaz llegó al establecimiento acompañado por una mujer y comenzó a increparlo porque, según la acusación, consideró que Sampietro había mirado a su esposa. La discusión escaló rápidamente y terminó en una agresión física.
Las cámaras de seguridad del comercio registraron buena parte de la secuencia. De acuerdo con el relato de la víctima, después de pagar la comida, el profesor de rugby volvió a confrontarlo y comenzó a golpearlo. La agresión continuó incluso cuando Sampietro quedó arrinconado en un sector de depósito y cayó al piso.
Este lunes, Sampietro expresó su preocupación por la evolución de su visión, luego de que disminuyera la inflamación producto del ataque.
“Estoy bastante preocupado, ahora que han corrido los días y que el edema se ha reabsorbido, noto mi ojo bastante afectado, padezco un escotoma en el lado superoexterno asociado a fotofobia y eso hace que me preocupe mucho más de lo que estaba antes porque realmente el órgano está afectado”, manifestó el médico al mencionado medio.
La víctima continúa realizándose estudios para determinar el alcance de las secuelas y posibles complicaciones futuras en su visión.
Un antecedente se suma a la causa
A la situación judicial de Díaz ahora se suma un episodio anterior. En 2024, el acusado protagonizó una pelea durante una discusión de tránsito que derivó en otra investigación por lesiones graves.
Según confirmó el abogado Villafañe, ese antecedente será incorporado a la causa que actualmente instruye la fiscal Bruera. La acumulación de imputaciones por hechos violentos podría influir en la evaluación de una eventual excarcelación del detenido.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario