Las cámaras de seguridad del comercio registraron buena parte de la secuencia. De acuerdo con el relato de la víctima, después de pagar la comida, el profesor de rugby volvió a confrontarlo y comenzó a golpearlo. La agresión continuó incluso cuando Sampietro quedó arrinconado en un sector de depósito y cayó al piso.

Este lunes, Sampietro expresó su preocupación por la evolución de su visión, luego de que disminuyera la inflamación producto del ataque.

“Estoy bastante preocupado, ahora que han corrido los días y que el edema se ha reabsorbido, noto mi ojo bastante afectado, padezco un escotoma en el lado superoexterno asociado a fotofobia y eso hace que me preocupe mucho más de lo que estaba antes porque realmente el órgano está afectado”, manifestó el médico al mencionado medio.

La víctima continúa realizándose estudios para determinar el alcance de las secuelas y posibles complicaciones futuras en su visión.

Un antecedente se suma a la causa

A la situación judicial de Díaz ahora se suma un episodio anterior. En 2024, el acusado protagonizó una pelea durante una discusión de tránsito que derivó en otra investigación por lesiones graves.

Según confirmó el abogado Villafañe, ese antecedente será incorporado a la causa que actualmente instruye la fiscal Bruera. La acumulación de imputaciones por hechos violentos podría influir en la evaluación de una eventual excarcelación del detenido.