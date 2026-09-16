Buscan a Sofía, una adolescente de 13 años que desapareció tras salir del colegio en Palermo
Sofía fue vista por última vez este miércoles por la tarde en la zona de Armenia y Paraguay, Palermo. Su familia difundió su foto y pidió colaboración para encontrarla.
Una intensa búsqueda se inició para dar con el paradero de Sofía, una adolescente de 13 años que no regresó a su casa luego de salir del colegio en el barrio porteño de Palermo.
De acuerdo con la información difundida por sus familiares y allegados, la adolescente salió de la escuela alrededor de las 16:20 en la zona de las calles Armenia y Paraguay y, desde ese momento, no volvió a su domicilio.
Ante la falta de novedades sobre su paradero, comenzaron a circular en redes sociales imágenes de la adolescente junto con datos sobre la ropa que llevaba puesta al momento de ser vista por última vez.
Cómo estaba vestida Sofía al momento de su desaparición
Según detalla el pedido de búsqueda, Sofía llevaba un pantalón de pijama negro con estrellas blancas, una campera azul marino y borcegos negros. Además, tenía consigo sus pertenencias escolares.
La familia pidió colaboración para difundir su imagen y aportar cualquier información que pueda ayudar a localizarla. Quienes tengan datos sobre su paradero pueden comunicarse al número difundido por sus allegados: +54 9 11 2293-8106.
Hasta el momento, y según la información que figura en el pedido de búsqueda compartido, no hay novedades sobre dónde se encuentra la adolescente.
Desde minutouno.com nos contactamos con Lorena, mamá de Sofia, y manifestó: "No se nada de mi hija, del colegio tenia que venir para casa".
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