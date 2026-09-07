Indignante video: adolescentes agredieron a una mujer en situación de calle en Mataderos
Un grupo de adolescentes roció con un líquido a la víctima, que sufrió una crisis de nervios y tuvo que ser internada.
Un grupo de adolescentes agredió a una mujer en situación de calle en el barrio porteño de Mataderos. El video se viralizó en las redes y generó un fuerte repudio. A raíz del ataque, la víctima sufrió una crisis nerviosa y tuvo que ser asistida.
La indignante secuencia quedó registrada en un video que se viralizó en las redes sociales durante este fin de semana. Las imágenes fueron grabadas por una persona que se encontraba casualmente en la planta alta de la vivienda donde ocurrió el hecho.
En la grabación se observa a tres adolescentes que llegan a bordo de bicicletas hasta la esquina donde se encontraba la mujer durmiendo en la vereda. En ese momento, el grupo le apuntó con un tubo de aerosol y la rociaron. Hasta el momento no está confirmado qué tipo de sustancia espaciaron sobre la víctima.
Tras el hecho, los adolescentes escaparon del lugar riéndose. Como consecuencia del ataque, la mujer no sufrió daños físicos, pero sí psicológicos. Según trascendió, habría padecido una crisis de nervios por la que tuvo que ser asistida e internada de urgencia en el Hospital Santojanni.
Hasta el momento no hay confirmación oficial sobre intervención policial ni sobre la identificación de los menores.
Otro brutal ataque, pero en Temperley: un adolescente le pisó la cabeza a un gato
Un adolescente le pisó la cabeza a un gato que descansaba sobre una vereda en la localidad bonaerense de Temperley. El brutal ataque quedó registrado en un video grabado por una cámara de seguridad y los vecinos reclaman que los padres del chico se hagan cargo por la agresión.
El hecho ocurrió ayer por la tarde en la calle Florencio Varela al 300 y causó indignación en las redes sociales.
Las imágenes muestran el momento en el que el adolescente, vestido con el uniforme de un colegio privado, pasa frente al gato, se frena y se acerca a acariciarlo. Acto seguido, le propina una fuerte patada en la cabeza. Ante el brutal ataque, el animal escapó como pudo, mientras que el agresor se fue caminando con total tranquilidad.
Toda la secuencia quedó registrada en un video, que fue compartido por los propios vecinos con el fin de identificar al violento adolescente.
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