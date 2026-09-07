Indignante video: adolescentes agredieron a una mujer en situación de calle en Mataderos

Otro brutal ataque, pero en Temperley: un adolescente le pisó la cabeza a un gato

Un adolescente le pisó la cabeza a un gato que descansaba sobre una vereda en la localidad bonaerense de Temperley. El brutal ataque quedó registrado en un video grabado por una cámara de seguridad y los vecinos reclaman que los padres del chico se hagan cargo por la agresión.

El hecho ocurrió ayer por la tarde en la calle Florencio Varela al 300 y causó indignación en las redes sociales.

Así fue el brutal ataque de un adolescente a un gato en Temperley

Las imágenes muestran el momento en el que el adolescente, vestido con el uniforme de un colegio privado, pasa frente al gato, se frena y se acerca a acariciarlo. Acto seguido, le propina una fuerte patada en la cabeza. Ante el brutal ataque, el animal escapó como pudo, mientras que el agresor se fue caminando con total tranquilidad.

Toda la secuencia quedó registrada en un video, que fue compartido por los propios vecinos con el fin de identificar al violento adolescente.