Buscan un cuadro robado por los nazis: estaría en Mar del Plata
Se realizó un allanamiento en Mar del Plata, donde se encontraron colecciones alemanas y francesas de la década de 1940. Qué se sabe sobre el paradero de la pintura.
Un cuadro robado por los nazis a un galerista judío en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial estaría en la ciudad de Mar del Plata. La investigación se inició tras una publicación inmobiliaria donde se observó a la obra del pintor Giuseppe Ghislandi colgada sobre el sillón de la casa de una de las hijas de Friedrich Kadgien, un exfuncionario nazi.
La pintura Retrato de una dama formaba parte de la colección del galerista judío Jacques Goudstikker, fallecido en 1940 mientras huía de los nazis. El cuadro terminó en manos de Kadgien, un oficial de las SS cercano a Hermann Göring, estrecho colaborador de Adolf Hitler.
Luego de la Segunda Guerra Mundial, Kadgien huyó a Suiza y posteriormente a Sudamérica para radicarse en Buenos Aires, donde finalmente murió en 1978.
En los últimos días, la pintura fue vista en una publicación inmobiliaria hecha desde Argentina por descendientes de Kadgien, según informó el periódico holandés AD. Esto derivó en que el fiscal Carlos Martínez iniciara un expediente tras recibir alertas de la Aduana e Interpol.
En un primer momento, los investigadores sospecharon que el cuadro podría haber estado en la casa de Patricia Kadgien, una empresaria textil de 59 años, que vive en la zona norte del Mar del Plata, y que lleva el mismo apellido que el exfuncionario, aunque se desconoce el parentesco.
Ante esta situación, la Justicia Federal ordenó un allanamiento que se llevó a cabo el martes por la tarde y estuvo a cargo de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Mar del Plata de la Policía Federal Argentina.
Sin embargo, el resultado fue nulo: la pintura Retrato de una dama de Giuseppe Ghislandi robada por los nazis al comerciante holandés no estaba en la casa.
Qué encontraron en la casa de la descendiente del exfuncionario nazi
Por el contrario, sí se encontraron más de 25 estampas de colecciones alemanas y francesas de la década de 1940. Además se halló documentación relevante, dos teléfonos celulares, un revólver y una escopeta.
La sospecha de que el cuadro estaría en poder de las hijas de Kadgien sigue firme y se fundamenta en una exhaustiva investigación publicada por el diario AD de Rotterdam, que contó con la opinión de expertos.
“No hay motivos para pensar que pueda ser una copia”, afirmaron Annelies Kool y Perry Schrier, asesores de la Agencia de Patrimonio Cultural de los Países Bajos (Rijksdienst).
"Las dimensiones también parecen coincidir con la información que tenemos. Se puede obtener una confirmación definitiva examinando el reverso de la pintura. Es posible que aún conserve marcas o etiquetas que confirmen su procedencia”, aseguraron.
