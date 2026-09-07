Buscan a un hombre de 43 años desaparecido en Córdoba

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción Multifuero de 2° Turno de Cosquín, que difundió las características físicas y la vestimenta que llevaba el hombre con el objetivo de facilitar su identificación.

Cómo aportar información sobre su paradero

Desde el Ministerio Público Fiscal de Córdoba remarcaron que cualquier dato que pueda ayudar a localizar a Oscar Alberto Vega puede ser comunicado a las autoridades.

Quienes tengan información sobre el paradero del hombre pueden comunicarse con la Unidad Judicial Móvil de Capilla del Monte, a través del correo electrónico [email protected].

También se encuentra habilitado el teléfono de la Comisaría de Capilla del Monte: +54 9 3548 435879.

Además, la información puede ser comunicada en cualquier dependencia policial o judicial cercana.