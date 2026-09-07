Buscan a un hombre de 43 años desaparecido en Córdoba
Oscar Alberto Vega fue visto por última vez el 14 de agosto en San Esteban. La Fiscalía pidió colaboración para dar con su paradero.
La Justicia de Córdoba pidió colaboración para dar con el paradero de Oscar Alberto Vega, un hombre de 43 años que permanece desaparecido desde mediados de agosto, cuando fue visto por última vez en el municipio de San Esteban, departamento Punilla.
De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, Vega es de contextura física delgada y mide aproximadamente 1,80 metros de altura. Tiene tez trigueña, cabello ondulado y largo, por encima de los hombros, y ojos marrones.
Uno de los datos que puede resultar clave para identificarlo es un tatuaje que tiene en uno de sus brazos. El dibujo representa el denominado “árbol de la vida”.
Al momento de su desaparición, Oscar Alberto Vega vestía un pulóver de color verde claro y un pantalón marrón claro. También llevaba una mochila de color blanco.
Cuándo fue visto por última vez
La última información disponible ubica a Vega en la localidad de San Esteban el viernes 14 de agosto, cerca de las 17. Desde entonces, no se tienen datos sobre su paradero, por lo que la Fiscalía solicitó la colaboración de la población para avanzar con la búsqueda.
La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción Multifuero de 2° Turno de Cosquín, que difundió las características físicas y la vestimenta que llevaba el hombre con el objetivo de facilitar su identificación.
Cómo aportar información sobre su paradero
Desde el Ministerio Público Fiscal de Córdoba remarcaron que cualquier dato que pueda ayudar a localizar a Oscar Alberto Vega puede ser comunicado a las autoridades.
Quienes tengan información sobre el paradero del hombre pueden comunicarse con la Unidad Judicial Móvil de Capilla del Monte, a través del correo electrónico [email protected].
También se encuentra habilitado el teléfono de la Comisaría de Capilla del Monte: +54 9 3548 435879.
Además, la información puede ser comunicada en cualquier dependencia policial o judicial cercana.
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