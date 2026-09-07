Cultura Profética vuelve a la Argentina: cuándo tocan y cómo comprar las entradas

Formada en 1996 en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, la agrupación se transformó en uno de los grandes referentes de la música alternativa en español gracias a su sonido auténtico y sus letras plenamente conscientes que fusionan reggae, jazz, bossa nova y rock. Durante su extensa carrera que comenzó de forma explosiva con el álbum Canción de Alerta (1998), han logrado el reconocimiento internacional.

En el año 2020 ganaron el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Alternativa y obtuvieron su primera nominación al Grammy anglosajón por su aclamada producción Sobrevolando, consolidando un camino artístico repleto de colaboraciones estelares con figuras de la talla de Vicentico, Calle 13, John Legend, Vicente García y Rawayana.