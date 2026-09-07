Cultura Profética vuelve a la Argentina: cuándo tocan y cómo comprar las entradas
La exitosa banda puertorriqueña Cultura Profética confirmó dos nuevos shows en nuestro país. Conocé las fechas, los escenarios y cómo conseguir tus entradas.
La legendaria agrupación musical Cultura Profética anunció oficialmente su tan esperado regreso a la Argentina para brindar dos grandes conciertos inolvidables. La galardonada banda puertorriqueña de reggae roots promete reconectar con su inmenso público local haciendo un gran repaso por sus clásicos y presentando nuevo material discográfico.
Cuándo y dónde toca Cultura Profética en Argentina
Tras el enorme éxito cosechado durante su última visita a la ciudad en 2024, el grupo boricua confirmó dos paradas estratégicas en el país para reencontrarse con sus fanáticos. El primer gran encuentro será el 18 de septiembre en el estadio Arena de Buenos Aires. En tanto, la segunda presentación se llevará a cabo al día siguiente, el 19 de septiembre, en el Quality Espacio de la provincia de Córdoba.
Las entradas para ambas presentaciones ya se encuentran disponibles y pueden adquirirse de manera online a través de los sitios web oficiales de cada uno de los recintos (movistararena.com.ar y qualitycenter.com).
El histórico vocalista, bajista y fundador de la banda, Willy Rodríguez, expresó su inmensa alegría por volver a pisar suelo nacional: "Argentina siempre ha sido un país que nos hace sentir como si estuviéramos en casa, y estamos felices de regresar para compartir con nuestra familia extendida, cantar nuestros clásicos, nuestra nueva propuesta y disfrutar de una noche inolvidable".
Clásicos, un nuevo disco y una historia de premios
Este nuevo tour internacional marcará una importante etapa de madurez para los 11 músicos que componen la banda. En estas presentaciones en vivo, interpretarán por primera vez las canciones de su séptimo álbum de estudio, cuyo lanzamiento global está previsto para mediados de este 2026. Por supuesto, el ambicioso setlist también invitará a revisitar sus grandes himnos que marcaron a varias generaciones, como "La Complicidad", "Ilegal" y "Saca, Prende y Sorprende".
Formada en 1996 en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, la agrupación se transformó en uno de los grandes referentes de la música alternativa en español gracias a su sonido auténtico y sus letras plenamente conscientes que fusionan reggae, jazz, bossa nova y rock. Durante su extensa carrera que comenzó de forma explosiva con el álbum Canción de Alerta (1998), han logrado el reconocimiento internacional.
En el año 2020 ganaron el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Alternativa y obtuvieron su primera nominación al Grammy anglosajón por su aclamada producción Sobrevolando, consolidando un camino artístico repleto de colaboraciones estelares con figuras de la talla de Vicentico, Calle 13, John Legend, Vicente García y Rawayana.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario