Desarticularon una banda dedicada a robos domiciliarios en Córdoba: cinco detenidos y objetos recuperados

Cinco imputados y un detenido

La investigación estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Territorial Integrada 22, bajo la supervisión del comisario Esteban Armanino y la oficial principal Melisa Arenas Gómez.

La incorporación de nueva evidencia permitió identificar y detener a otro de los presuntos integrantes, sobre quien se dictó prisión preventiva. Además, fue detenido un joven de 24 años que permanecía prófugo.

Actualmente, la causa cuenta con cuatro jóvenes y una mujer imputados, esta última vinculada al caso como madre del joven detenido recientemente. La investigación continúa para determinar el alcance de la organización y su participación en los distintos robos.