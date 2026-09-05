Desarticularon una banda dedicada a robos domiciliarios en Córdoba: cinco detenidos y objetos recuperados
La investigación reveló roles definidos entre los delincuentes y permitió recuperar parte de los objetos sustraídos.
Cuatro hombres y una mujer fueron imputados por su presunta participación en una banda dedicada a cometer robos domiciliarios en la provincia de Córdoba. Según la causa, la mujer es madre de uno de los hombres implicados, un joven de 24 años que había permanecido prófugo hasta su reciente captura.
Los hechos delictivos ocurrieron entre los meses de abril y mayo de este año en las localidades de Salsipuedes, Colonia Tirolesa y la capital cordobesa. La investigación, a cargo de la Unidad Territorial 22, permitió desarticular la organización y recuperar parte de los elementos que habían sido sustraídos de las viviendas.
Cómo operaba la banda
De acuerdo con la investigación, el grupo contaba con distintos roles para concretar los robos. Algunos integrantes ingresaban a las viviendas, mientras otros cumplían tareas de apoyo y vigilancia. También se habrían utilizado domicilios de Córdoba para ocultar los elementos sustraídos.
Para dificultar su identificación, los sospechosos utilizaban barbijos y diferentes vehículos durante los desplazamientos. La pesquisa incorporó filmaciones de cámaras de seguridad, testimonios, análisis de telecomunicaciones y otros elementos de prueba.
Uno de los episodios investigados ocurrió en Colonia Tirolesa, donde se produjo un hurto calificado por escalamiento que derivó en una persecución policial de más de 10 kilómetros.
Cinco imputados y un detenido
La investigación estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Territorial Integrada 22, bajo la supervisión del comisario Esteban Armanino y la oficial principal Melisa Arenas Gómez.
La incorporación de nueva evidencia permitió identificar y detener a otro de los presuntos integrantes, sobre quien se dictó prisión preventiva. Además, fue detenido un joven de 24 años que permanecía prófugo.
Actualmente, la causa cuenta con cuatro jóvenes y una mujer imputados, esta última vinculada al caso como madre del joven detenido recientemente. La investigación continúa para determinar el alcance de la organización y su participación en los distintos robos.
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