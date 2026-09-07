Córdoba: trasladaron un corazón a contrarreloj y la Policía montó un operativo especial
El órgano llegó desde otra provincia y fue llevado desde el aeropuerto hasta un hospital de la capital cordobesa. Las cámaras de videovigilancia siguieron todo el recorrido.
Un importante operativo sanitario se desarrolló en las últimas horas en la ciudad de Córdoba para concretar el traslado de un corazón destinado a un trasplante. El órgano llegó desde otra provincia al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella y debía ser llevado rápidamente hasta un hospital de la capital.
Debido a la urgencia que requiere este tipo de procedimientos, la Policía de Córdoba desplegó un dispositivo especial para acompañar el recorrido y reducir al máximo los tiempos de traslado. Los efectivos coordinaron la circulación en distintos puntos del trayecto para facilitar el avance del vehículo encargado de transportar el órgano.
La intervención permitió establecer un corredor sanitario desde el aeropuerto hasta el centro médico donde se encontraba previsto el trasplante. El procedimiento fue acompañado además mediante las cámaras del sistema de Videovigilancia provincial. El operativo comenzó una vez que el corazón arribó al aeropuerto cordobés.
Un traslado coordinado desde el aeropuerto de Córdoba
Desde allí, el personal policial puso en marcha el dispositivo para garantizar que el recorrido pudiera realizarse con la mayor rapidez y seguridad posible. Para lograrlo, los efectivos facilitaron el tránsito en las diferentes arterias que formaban parte del recorrido. La coordinación resultaba fundamental para evitar que una congestión vehicular o una demora inesperada afectara el traslado del órgano.
El procedimiento requirió la participación de distintos integrantes de la fuerza y un seguimiento permanente de la circulación. El objetivo principal fue mantener despejado el corredor sanitario hasta completar el trayecto.
Además del despliegue realizado en las calles, personal de Videovigilancia realizó un seguimiento del operativo mediante las cámaras instaladas a lo largo de diferentes sectores del recorrido. Este monitoreo permitió acompañar el desplazamiento del operativo y colaborar con la coordinación del tránsito. De esta manera, el traslado contó con un seguimiento tanto desde el terreno como desde el sistema de vigilancia.
El procedimiento se desarrolló bajo una lógica de máxima coordinación, teniendo en cuenta que el transporte de un órgano para trasplante requiere cumplir con tiempos estrictos y condiciones determinadas para preservar su viabilidad.
De acuerdo con la información proporcionada por la Policía, el operativo permitió completar el recorrido sin inconvenientes y el corazón arribó de manera segura al centro médico donde estaba previsto realizar el trasplante. El procedimiento volvió a mostrar la importancia de la articulación entre los equipos sanitarios y las fuerzas de seguridad cuando se requiere transportar órganos entre distintos puntos de una ciudad.
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