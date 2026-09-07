Córdoba: trasladaron un corazón a contrarreloj y la Policía montó un operativo especial

Además del despliegue realizado en las calles, personal de Videovigilancia realizó un seguimiento del operativo mediante las cámaras instaladas a lo largo de diferentes sectores del recorrido. Este monitoreo permitió acompañar el desplazamiento del operativo y colaborar con la coordinación del tránsito. De esta manera, el traslado contó con un seguimiento tanto desde el terreno como desde el sistema de vigilancia.

El procedimiento se desarrolló bajo una lógica de máxima coordinación, teniendo en cuenta que el transporte de un órgano para trasplante requiere cumplir con tiempos estrictos y condiciones determinadas para preservar su viabilidad.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía, el operativo permitió completar el recorrido sin inconvenientes y el corazón arribó de manera segura al centro médico donde estaba previsto realizar el trasplante. El procedimiento volvió a mostrar la importancia de la articulación entre los equipos sanitarios y las fuerzas de seguridad cuando se requiere transportar órganos entre distintos puntos de una ciudad.