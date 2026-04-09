Buscan a una adolescente que desapareció en Merlo: investigan contactos con números del exterior

maitena desaparecida merlo

“Estos teléfonos son extranjeros, de países limítrofes. Creemos que la tendrían escondida con fines de extraerla o sacarla del país”, indicó su madre desesperada.

Por otro lado, cámaras de seguridad registraron a Maitena caminando sola hasta la zona del kilómetro 34, alrededor de las 9 de la mañana del miércoles. Luego, se la observa sentada en un banco, aunque la imagen es borrosa. Se presume que la adolescente podría haber tomado un tren con destino a Marcos Paz o Las Heras, en un servicio que pasaría cerca de las 9.17.

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Al momento de su desaparición, Maitena vestía un buzo verde oliva, un pantalón de jean azul desteñido y zapatillas negras. Es de tez blanca, contextura delgada, mide aproximadamente 1,50 metros, tiene ojos celeste o gris y cabello castaño, con flequillo.

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La familia difundió un mensaje solicitando colaboración de la comunidad y pidió que cualquier persona que tenga información o cámaras en la zona aporte datos que puedan ayudar a reconstruir el recorrido de la adolescente. El caso es investigado por el fiscal Nicolás Filippini, de la UFI N° 8 de Morón, bajo la carátula de averiguación de paradero.