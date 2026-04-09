Buscan a una adolescente que desapareció en Merlo: investigan contactos con números del exterior
Maitena Garofalo Rojas, de 14 años, se retiró de su casa para ir a la escuela, pero nunca ingresó. En su celular encontraron elementos sospechosos.
Una intensa búsqueda se inició en las últimas horas para dar con el paradero de Maitena Garofalo Rojas, una adolescente de 14 años que fue vista por última vez el miércoles por la mañana en la localidad bonaerense de Merlo. La familia informó que la menor dejó su celular en la casa antes de salir y que se llevó dinero en efectivo junto con la tarjeta SUBE. Investigan contactos con números del exterior.
Según el relato de su familia, Maitena se retiró de su casa para ir a la escuela Escuela N° 16 junto a su hermana, tres años mayor. Al llegar a la puerta del establecimiento ubicada en Jujuy y Juan Manuel de Rosas, la joven le dijo que iba a saludar a una amiga, pero nunca regresó al colegio.
Tras la denuncia por su desaparición, se inició un operativo de búsqueda en el que intervienen la Policía, personal de Policía Científica y la fiscalía. En ese marco, imágenes de una cámara de seguridad captaron a la adolescente caminando sola por la intersección de las calles Bicentenario y Maipú.
Con el avance de la investigación, también se analizó el celular que la menor dejó en su casa. De acuerdo con fuentes cercanas al caso, se detectaron contactos con números telefónicos de países extranjeros.
Gabriela, su madre, informó que a través del análisis de los chats y redes sociales los investigadores descubrieron que personas, cuya identidad se desconoce ya que utilizaban nombres ficticios, podrían haber inducido a Maitena a irse de forma voluntaria. En ese sentido, no descartan que la joven pudiera estar siendo retenida o que exista la intención de trasladarla fuera del país.
“Estos teléfonos son extranjeros, de países limítrofes. Creemos que la tendrían escondida con fines de extraerla o sacarla del país”, indicó su madre desesperada.
Por otro lado, cámaras de seguridad registraron a Maitena caminando sola hasta la zona del kilómetro 34, alrededor de las 9 de la mañana del miércoles. Luego, se la observa sentada en un banco, aunque la imagen es borrosa. Se presume que la adolescente podría haber tomado un tren con destino a Marcos Paz o Las Heras, en un servicio que pasaría cerca de las 9.17.
Al momento de su desaparición, Maitena vestía un buzo verde oliva, un pantalón de jean azul desteñido y zapatillas negras. Es de tez blanca, contextura delgada, mide aproximadamente 1,50 metros, tiene ojos celeste o gris y cabello castaño, con flequillo.
La familia difundió un mensaje solicitando colaboración de la comunidad y pidió que cualquier persona que tenga información o cámaras en la zona aporte datos que puedan ayudar a reconstruir el recorrido de la adolescente. El caso es investigado por el fiscal Nicolás Filippini, de la UFI N° 8 de Morón, bajo la carátula de averiguación de paradero.
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