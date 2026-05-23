Ladrones que robaban la bicicleta de una familia quedaron escrachados por las cámaras
El hecho ocurrió a primera hora de la mañana y quedó registrado por cámaras de seguridad, cuyas imágenes muestran cómo uno de los cómplices aparecía visiblemente nervioso.
Un hecho que es casi habitual en muchos barrios del conurbano y también en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo en los más humildes —donde la vigilancia policial es más bien escasa—, ocurrió en la mañana del domingo pasado, aunque tomó estado público por estas horas al trascender las imágenes del ingreso de ladrones a una vivienda con fines de robo.
Esta vez, las víctimas fueron vecinos de un barrio de Caseros, en el partido de Tres de Febrero, a quienes dos jóvenes ingresaron al balcón de su vivienda ubicada sobre Carlos Tejedor a 5400, entre las calles Joaquín Spandonari y Martín de Álzaga, de donde sustrajeron una bicicleta de alto valor.
Una cámara de seguridad ubicada en el muro de la casa registró el momento en que uno de los ladrones le hace pie al otro para llegar hasta el lugar en altura donde se encontraba el rodado que sustrajeron y con el cual lograron huir en medio de la oscuridad que todavía reinaba.
En tanto, puede observarse que el que queda sobre la vereda mientras su cómplice hace el “trabajo sucio” se muestra visiblemente nervioso, temiendo que alguien pudiera verlos y denunciar el hecho que se estaba consumando. “Dale, boludo, metele que nos van a agarrar”, se lo puede escuchar decir.
Las imágenes ya están en poder de los investigadores policiales y se intenta identificar a los jóvenes delincuentes para dar con ellos y, en lo posible, recuperar la bicicleta sustraída; se sabe, no obstante, que las mismas personas habrían cometido antes este tipo de delitos en este y otros barrios de Caseros.
Por otro lado trascendió mientras se cometía el ilícito, la familia damnificada se encontraba durmiendo en las habitaciones de la propiedad, sin que escucharan nada y topándose con la desagradable sorpresa a primeras horas del domingo 17 de mayo.
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