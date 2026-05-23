Ladrones que robaban la bicicleta de una familia quedaron escrachados por las cámaras

Las imágenes ya están en poder de los investigadores policiales y se intenta identificar a los jóvenes delincuentes para dar con ellos y, en lo posible, recuperar la bicicleta sustraída; se sabe, no obstante, que las mismas personas habrían cometido antes este tipo de delitos en este y otros barrios de Caseros.

Por otro lado trascendió mientras se cometía el ilícito, la familia damnificada se encontraba durmiendo en las habitaciones de la propiedad, sin que escucharan nada y topándose con la desagradable sorpresa a primeras horas del domingo 17 de mayo.