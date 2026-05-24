Entradera en Avellaneda: el detalle clave permitió identificar a los ladrones
El hecho ocurrió en enero y quedó registrado por cámaras de seguridad. Tras cuatro meses de investigación, detuvieron a dos sospechosos y buscan al tercer integrante de la banda.
Tras una investigación de cuatro meses, que incluyó el análisis de cámaras de seguridad, comunicaciones telefónicas y movimientos vehiculares, dos hombres fueron detenidos acusados de haber protagonizado una entradera en una vivienda de Avellaneda.
El hecho ocurrió el 21 de enero, alrededor de las 7.30 de la mañana, cuando tres delincuentes armados forzaron el ingreso a una casa y sorprendieron al propietario, un hombre de 50 años. Los asaltantes lo redujeron, lo maniataron y recorrieron los distintos ambientes en busca de objetos de valor, finalmente, escaparon con dinero en efectivo y joyas familiares.
La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, a cargo del fiscal Mariano Zitto, quien trabajó de manera coordinada con la DDI de la zona. Parte del ataque fue registrado por una cámara de seguridad instalada dentro de la vivienda, donde se observa cómo dos de los ladrones reducen a la víctima mientras un tercer cómplice participa de la búsqueda de objetos.
Las imágenes, junto con registros del Centro de Monitoreo municipal, resultaron clave para avanzar en la identificación de los sospechosos. Uno de los elementos que permitió vincular a uno de los detenidos fue un detalle particular en su vestimenta: utilizaba zapatillas negras y blancas de diseño llamativo, fácilmente reconocibles.
A partir de esos indicios, los investigadores reconstruyeron la logística del robo, incluyendo los vehículos utilizados para la fuga y las comunicaciones entre los implicados. Con esos elementos, la Justicia ordenó dos detenciones y cuatro allanamientos, que se llevaron a cabo el miércoles en distintos puntos del conurbano bonaerense.
Allí fueron arrestados Eduardo Oscar Martínez, de 49 años, y Christian Ramón Sandoval, de 36, quienes quedaron imputados por robo agravado por el ingreso en vivienda con moradores.
Durante los operativos, además, se secuestraron elementos de interés para la causa, entre ellos una moneda de colección que habría sido sustraída a la víctima, prendas de vestir, guantes y el par de zapatillas identificado en las cámaras. También se incautaron teléfonos celulares que serán peritados.
La investigación continúa para determinar si los detenidos participaron en otros hechos similares y dar con el tercer integrante de la banda, que ya fue identificado y permanece prófugo.
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