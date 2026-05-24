Entradera en Avellaneda: el detalle clave permitió identificar a los ladrones

Allí fueron arrestados Eduardo Oscar Martínez, de 49 años, y Christian Ramón Sandoval, de 36, quienes quedaron imputados por robo agravado por el ingreso en vivienda con moradores.

Durante los operativos, además, se secuestraron elementos de interés para la causa, entre ellos una moneda de colección que habría sido sustraída a la víctima, prendas de vestir, guantes y el par de zapatillas identificado en las cámaras. También se incautaron teléfonos celulares que serán peritados.

entradera avellaneda

La investigación continúa para determinar si los detenidos participaron en otros hechos similares y dar con el tercer integrante de la banda, que ya fue identificado y permanece prófugo.