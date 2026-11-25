Fuerte temporal en Jujuy dejó calles anegadas y una escuela inundada
La tormenta ocasionó problemas en Perico, donde se encuentra el aeropuerto, y distintos sectores de Palpalá.
Un intenso temporal golpeó a distintos sectores de la provincia de Jujuy el martes por la tarde. La fuerte tormenta trajo acarreadas ráfagas de viento, actividad eléctrica y caída de granizo. La ciudad de Perico, donde se encuentra el aeropuerto, fue una de las localidades más afectadas, con calles anegadas y una escuela inundada.
La lluvia ocasionó problemas en barrios y accesos viales de la ciudad, cubriendo tramos de varias calles y avenidas centrales, y complicando la circulación de peatones y vehículos.
Uno de los principales inconvenientes fue que el sistema de desagües y las bocas de tormenta no alcanzaron a absorber el caudal registrado durante el temporal, según informó el medio local Jujuy al Momento.
Una de las instituciones perjudicadas fue la Escuela N° 214 Ejército del Norte, ubicada en el barrio Santa Rosa. El establecimiento educativo sufrió serias complicaciones debido al ingreso y acumulación de agua a las aulas y al patio. Ante esta situación, las autoridades debieron suspender las clases.
Por la tormenta, también se registraron demoras en el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán – Jujuy, donde un avión proveniente del Aeroparque Jorge Newbery tuvo que mantenerse en espera antes de poder aterrizar.
También se registró el desborde de un canal, por lo que personal de Defensa Civil tuvo que intervenir para asistir a los damnificados en zonas urbanas y rurales. El coordinador del área, Alberto Domínguez, indicó que no se registraron evacuados al momento del relevamiento, aunque se desplegaron cuadrillas en los puntos con mayores complicaciones.
Según explicó Domínguez, el canal que trasladaba agua desde avenida Canadá hacia la ruta se obstruyó por ramas de gran tamaño.
"Empezamos el recorrido por la calle 23 de Agosto, donde se inunda siempre en la parte de La Morena; entramos con botas a destrancar. De ahí nos dirigimos a los canales rurales, empezando por Santo Domingo hasta terminar en barrio San Nicolás. Vimos que la avenida Canadá llevaba mucha agua desde el supermercado y la avenida Bolivia hasta la ruta, producto del desborde de un canal que se trancó con ramas muy gruesas y tiró todo el caudal hacia Nuevo Perico", indicó en declaraciones al mencionado medio.
Desde Defensa Civil solicitaron a los vecinos que eviten sacar los resiudos ante nuevas alertas.
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