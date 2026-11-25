También se registró el desborde de un canal, por lo que personal de Defensa Civil tuvo que intervenir para asistir a los damnificados en zonas urbanas y rurales. El coordinador del área, Alberto Domínguez, indicó que no se registraron evacuados al momento del relevamiento, aunque se desplegaron cuadrillas en los puntos con mayores complicaciones.

Según explicó Domínguez, el canal que trasladaba agua desde avenida Canadá hacia la ruta se obstruyó por ramas de gran tamaño.

"Empezamos el recorrido por la calle 23 de Agosto, donde se inunda siempre en la parte de La Morena; entramos con botas a destrancar. De ahí nos dirigimos a los canales rurales, empezando por Santo Domingo hasta terminar en barrio San Nicolás. Vimos que la avenida Canadá llevaba mucha agua desde el supermercado y la avenida Bolivia hasta la ruta, producto del desborde de un canal que se trancó con ramas muy gruesas y tiró todo el caudal hacia Nuevo Perico", indicó en declaraciones al mencionado medio.

Desde Defensa Civil solicitaron a los vecinos que eviten sacar los resiudos ante nuevas alertas.