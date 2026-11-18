La institución había obtenido su reconocimiento formal en 2021 tras 14 años de gestiones comunitarias y en 2022 comenzó la construcción de un nuevo edificio que aún no estaba terminado al momento de la tormenta. Tras el paso del temporal, vecinos, bomberos, personal municipal, integrantes de la cooperadora y trabajadores de la cooperativa eléctrica comenzaron a limpiar y retirar escombros para evaluar la recuperación de los sectores afectados.