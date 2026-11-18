Temporal voló techos y destrozó una escuela agraria de General Pinto: 130 alumnos tuvieron que ser evacuados
El viento provocó graves daños en Germania, partido de General Pinto, pero no hubo heridos. Los chicos de Alberdi y Pinto pudieron volver a sus casas.
Un fuerte temporal provocó graves destrozos en una escuela rural de la provincia de Buenos Aires y obligó a evacuar de urgencia a 130 alumnos en la localidad de Germania, en el partido de General Pinto, cerca del límite con Santa Fe. A pesar de la magnitud de los daños, no se registraron personas heridas.
El episodio ocurrió en la Escuela de Educación Secundaria Agraria N°1, situada a pocos kilómetros del casco urbano de ese pueblo de poco más de 1.500 habitantes. Las intensas ráfagas de viento arrasaron con gran parte de la infraestructura escolar, afectando tanto las aulas como los sectores destinados a las prácticas agropecuarias.
Evacuación y el detalle de los daños en el predio
Ante la emergencia meteorológica, las autoridades del establecimiento organizaron la evacuación de los estudiantes que se encontraban en el lugar. Los chicos domiciliados en Alberdi y General Pinto pudieron regresar a sus casas, mientras que el resto fue trasladado a otra escuela secundaria de Germania para permanecer a resguardo.
La directora de la institución, Mónica De Lorenzi, explicó al medio local Distrito Interior que el temporal golpeó tanto las estructuras originales como las incorporadas más recientemente. Según detalló, quedaron destruidos silos, invernaderos, contenedores y gallineros, además de otros espacios de uso cotidiano para alumnos y docentes.
Pérdidas productivas y una obra pendiente
Más allá de lo edilicio, las ráfagas arruinaron reservas de forraje y cultivos utilizados para alimentar a los animales de los espacios productivos escolares, lo que generó la necesidad urgente de conseguir alimento para sostener esa actividad mientras avanzan los arreglos.
La institución había obtenido su reconocimiento formal en 2021 tras 14 años de gestiones comunitarias y en 2022 comenzó la construcción de un nuevo edificio que aún no estaba terminado al momento de la tormenta. Tras el paso del temporal, vecinos, bomberos, personal municipal, integrantes de la cooperadora y trabajadores de la cooperativa eléctrica comenzaron a limpiar y retirar escombros para evaluar la recuperación de los sectores afectados.
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