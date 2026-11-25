Ser un puente solidario: "Para nosotros es un honor recibir este premio y un privilegio acompañarlos en la tarea de hacer del cuidado en las calles y en las rutas una responsabilidad de todos", expresó el directivo, agregando que desde el área de RSE buscan "sembrar esperanza en la vida de alguien, haciéndole saber que no está solo" y actuar como puente entre quienes necesitan ayuda y quienes pueden brindarla.