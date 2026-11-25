C5N recibió el Premio Luchemos por la Vida de Plata 2026, la máxima distinción de la asociación
Por tercer año consecutivo, C5N fue galardonado por su compromiso sostenido con la difusión de campañas de prevención y concientización vial en la Argentina.
C5N fue distinguido con el Premio Luchemos por la Vida de Plata 2026, el máximo galardón que entrega la reconocida asociación civil, en reconocimiento a su aporte permanente a la difusión de campañas de concientización y prevención de siniestros de tránsito en todo el país.
La entrega se realizó este martes 24 de noviembre en el Salón Auditorio de la Universidad del CEMA —en el marco del 36.º aniversario de la entidad—, donde recibieron la distinción Justo Lamas, director de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) de Grupo Indalo, y Ximena Menéndez, responsable de Recursos Humanos y RSE de Indalo Medios.
Los fundamentos del reconocimiento y la gravedad de los siniestros viales
Al otorgar por tercer año consecutivo su distinción más importante al canal de noticias, desde Luchemos por la Vida subrayaron el impacto social de sostener en pantalla mensajes preventivos de manera voluntaria y desinteresada:
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"Ayuda a salvar vidas": al fundamentar el premio, la asociación civil destacó que "sin lugar a dudas, la desinteresada difusión que realiza el Canal de Noticias (C5N) está ayudando a salvar vidas en Argentina" mediante la promoción de conductas responsables en calles y rutas.
17 muertes por día en el país: durante el acto, la titular de la organización, María Cristina Isoba, agradeció el acompañamiento institucional y advirtió sobre la urgencia de revertir una problemática vial que provoca la muerte de 17 personas por día en la Argentina, reafirmando la meta de alcanzar una sociedad sin víctimas fatales.
El mensaje de Grupo Indalo y el compromiso social de C5N
Tras recibir el Premio Luchemos por la Vida de Plata 2026 —una distinción que la organización entrega desde 1996 y que ya suma 530 reconocimientos a lo largo de tres décadas—, Justo Lamas valoró el rol de los medios de comunicación como herramienta de servicio comunitario:
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Ser un puente solidario: "Para nosotros es un honor recibir este premio y un privilegio acompañarlos en la tarea de hacer del cuidado en las calles y en las rutas una responsabilidad de todos", expresó el directivo, agregando que desde el área de RSE buscan "sembrar esperanza en la vida de alguien, haciéndole saber que no está solo" y actuar como puente entre quienes necesitan ayuda y quienes pueden brindarla.
Un logro compartido con la audiencia: finalmente, Lamas dedicó el galardón a los trabajadores de C5N y de Grupo Indalo, así como "a cada persona que alguna vez vio una historia en nuestra pantalla y decidió involucrarse", asegurando que esa respuesta ciudadana es la que le da verdadero sentido a la tarea periodística.
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