El duro relato de un hombre en un móvil de C5N: "Me acaban de echar del trabajo"

Identificado como Raúl, el hombre continuó su relato: "No me lo esperaba. Seguramente por mi experiencia alguna puerta se va a abrir". En torno a los motivos por los cuales sus empleadores rescindieron su contrato, contó: "Había habido merma en las ventas pero la habíamos recuperado en los últimos dos meses", indicó, para señalar que el sorpresivo despido no tuvo que ver con cuestionar de baja en la producción.

"Mi trabajo es muy ingrato porque tenés que estar bien con el empleado y con el jefe, pero bueno, la caída en las ventas fue un mal manejo por los asesores que tuvieron, no porque la gente no consuma", manifestó. "Hay otros intereses, otros socios", señaló para dar razón de lo sucedido.

"Está dura la mano pero trabajo hay, alguna puerta se va a abrir", se esperanzó.

Nueva suba de combustibles desde este jueves: a cuánto se va el litro de nafta

Mientras el gobierno de Javier Milei espera una inflación de 3,7% para julio, los precios siguen subiendo y la prueba de ello es el nuevo incremento que tendrán los combustibles a partir del 1° de agosto.

Tras conocerse que aumentarán también los servicios públicos, tarifas de celulares, prepagas y alquileres, ahora se reveló que el índice de suba para la nafta y el gasoil será de alrededor de un 3%, lo que incluye el traslado al precio final de la devaluación mensual del peso frente al dólar oficial, del 2%, y una actualización de sólo el 1% en el impuesto a los combustibles líquidos.

De esta manera, la decisión de la gestión libertaria es aplicar sólo una pequeña suba del tributo, con el fin de no aumentar la presión sobre el costo de vida.

Así las cosas, desde el 1° de agosto, el litro de nafta súper de YPF pasará de $940 a $970 en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el gasoil se apreciará de $980 a unos $1.010 por litro. De este modo, los combustibles subieron más del 126% promedio en el año, ubicándose por encima de la inflación.