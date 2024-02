La angustia de una mamá a la que el Gobierno le niega la medicación para su hijo

En ese contexto, una empleada doméstica denunció este miércoles que se ve gravemente afectada por ambas medidas y no tiene ayuda económica.

"Me dan ganas de llorar todos los días. ¿Qué quiere hacer el Presidente con nosotros, los pobres? ¿Nos quiere matar a todos?", dijo la mujer en diálogo con C5N.

Y agregó: "Tengo a mi hijo enfermo y ayer me dijeron que no saben si me van a seguir dando la medicación"

La mujer aseguró que toma 6 transportes por día y con el aumento será complicado costearse los viajes. "Lo pago yo y no me aumentaron el sueldo. No sé cómo voy a llegar", aseguró.