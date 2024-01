Un trabajador se quebró al contar cómo le pega la crisis: "No se puede vivir"

"Casualmente una de mis hijas trabaja en un pizzería, recién vengo de ahí, y me preguntó si quería comer una pizza, y le dije que no, porque no llego. Vale $4.500 pesos una pizza, lo evalué y le dije que no, y me vine a tomar mate con mi mujer y mi suegra", señaló el hombre, que contó que iba a viajar a Bragado en tren porque la combi que usaban para trasladarse ahora está 8 mil pesos el pasaje, mientras que el boleto del transporte público de mantiene en $1.200.