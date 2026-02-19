CABA: dónde se puede estacionar hoy jueves 19 de febrero en medio del paro general de la CGT
El gobierno porteño confirmó que se podrá estacionar los autos en cualquier calle o avenida, siempre que se respeten las reglas.
La Ciudad de Buenos Aires permanece este jueves con un movimiento inusualmente bajo como consecuencia del paro general convocado por la CGT, en rechazo al tratamiento de la reforma laboral que será debatida hoy en el Congreso de la Nación.
La medida de fuerza, que se extenderá por 24 horas, ya comenzó a sentirse desde las primeras horas de la mañana con servicios de transporte paralizados y un importante operativo de seguridad desplegado en las inmediaciones del Parlamento.
En ese sentido, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunicó que hoy jueves 19 de febrero se podrá estacionar vehículos durante las 24 horas avenidas donde normalmente se encuentra prohibido el estacionamiento los días hábiles de 7 a 21 horas.
Por lo tanto, se podrá estacionar los autos en cualquier calle o avenida, siempre que se respeten:
- Bocacalles,
- entradas de vehículos,
- rampas,
- sendas peatonales,
- bocas de tormenta y
- lugares reservados por ordenanza como hospitales o plazas para discapacitados, según dominio.
Por otro parte, el GCBA afirmó que este jueves no se cobrará estacionamiento con el sistema regulado de la Ciudad durante las 24 horas del día jueves 19 de febrero de 2026, en las zonas de estacionamiento medido con la aplicación Blinkay.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comunicada a la Gerencia Operativa de Estacionamiento Ordenado y Regulación del Cordón, a la Dirección General Gestión Integral del Tránsito, a la Dirección General Cuerpo de Agentes de Tránsito y a la empresa prestataria del sistema de estacionamiento regulado.
A qué hora termina el paro
El paro nacional empezó desde las 00 horas del jueves 19 y se levantará a partir de las 00 del viernes 20.
Paro nacional del jueves 19 de febrero: los gremios que adhieren a la medida de fuerza
- Unión de Trabajadores Ferroviarios (UTF)
- Personal Superior Ferroviario (UPSF)
- Playeros de Estaciones de Servicio y Garages (Soesgype)
- Jerárquicos Ferroviarios (APDFA)
- Señaleros (ASFA)
- Federación Argentina de Remises (FAREM)
- Federación Nacional de Conductores de Taxis (FEPETAX)
- Gremios de la aviación
- Sindicato de Cementerios (SOECRA)
- Unión Personal Superior Ferroviario (UPSF)
- Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (SURRBAC)
- Sindicato de Peones de Taxi de Rosario (SPT)
- Sindicato de Dragado y Balizamiento
- Camioneros
- Aeronavegantes
- Unión Tranviarios Automotor (UTA)
- La Fraternidad
- Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT)
- Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT)
- Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP – Metrodelegadxs)
- Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas
- AOITA
- Capitanes de Ultramar
- APA (Asociación del Personal Aeronáutico)
- AAEMM (Asociación Argentina de Empleados de Marina Mercante)
- SICONARA (Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina)
- SIPEDyB (Sindicato Personal de Dragado y Balizamiento)
- SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos)
- Guincheros
- SAON (Sindicato Argentino de Obreros Navales)
- SUPeH Flota (Sindicato Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos de Flota)
- Sindicato Vialidad
- ATEPSA (Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario