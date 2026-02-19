CABA: dónde se puede estacionar hoy jueves 19 de febrero en medio del paro general de la CGT

La medida fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comunicada a la Gerencia Operativa de Estacionamiento Ordenado y Regulación del Cordón, a la Dirección General Gestión Integral del Tránsito, a la Dirección General Cuerpo de Agentes de Tránsito y a la empresa prestataria del sistema de estacionamiento regulado.

A qué hora termina el paro

El paro nacional empezó desde las 00 horas del jueves 19 y se levantará a partir de las 00 del viernes 20.

Paro nacional del jueves 19 de febrero: los gremios que adhieren a la medida de fuerza