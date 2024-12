Caballito: perdió el control y chocó tres vehículos estacionados

La circunstancia llamativa fue que la conductora que evidentemente había perdido el control de la camioneta, chocó los tres autos, volcó y quiso escapar.



Uno de los dueños de los autos involucrados aseguró por C5N que la mujer tenía fuerte olor a alcohol por lo que se esperan los resultados del test de alcoholemia para determinar el grado.

Mientras tanto, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) trasladó a la mujer a un hospital con heridas leves.

vuelco caballito

Choque y vuelco fatal: una mujer murió en Mendoza

Una mujer falleció por un choque entre dos vehículos ocurrido en el Acceso Sur a unos 500metros del puente de Aráoz, Luján de Cuyo. El siniestro fatal se produjo alrededor de las 8, cuando la conductora circulaba en dirección al sur a bordo de un Fiat Weekend.

Por la misma vía rápida transitaba una Fiat Punto, conducido por un hombre. Según éste describió posteriormente a la Policía, el Weekend se encontraba detenido sobre la calzada y no logró verlo a tiempo.

De esta manera, lo impactó en la parte trasera. Por la colisión, el Punto volcó y quedó con sus cuatro ruedas hacia arriba sobre el lado derecho de la calzada. En tanto, el Weekend fue arrojado hacia la banquina oeste con serios daños en su estructura.

La víctima fatal, que por el momento no fue identificada, no llevaba puesto el cinturón de seguridad, según se constató posteriormente. Al conductor del Fiat Punto se le practicó el dosaje alcohólico, que dio por debajo de los niveles permitidos. No registró lesiones.