Caso Agostina Vega: el fiscal negó que Claudio Barrelier haya recibido protección

Durante la entrevista, el fiscal definió el expediente como “el caso más cruel” que le tocó investigar a lo largo de su carrera y reveló el impacto personal que le produjo. “Soy papá y abuelo; esta causa se investiga con el alma, con el cuerpo y con la ley. La busqué como a una hija. La fiscalía es toda para Agostina”, expresó. Y dejó abierta la posibilidad de nuevas imputaciones en la causa. “Si la prueba me lo permite, sí habrá más imputados; y si no, no”, sostuvo.

Finalmente, cuestionó la difusión anticipada de información sensible sobre la investigación y lamentó que algunas novedades llegaran a la familia por los medios de comunicación. “La noticia anticipada que este fiscal debía dar a esos padres y abuelos les llegó por los medios. Eso no es bueno, lo digo como papá. Por una primicia, tras una noticia a destiempo, ese abuelo se pudo haber matado. Mi obligación primera era cuidar a esa familia”, concluyó.