Instituto de Córdoba echó del club a Claudio Barrelier tras el femicidio de Agostina Vega

El texto completo del comunicado de Instituto de Córdoba sobre Claudio Barrelier

"El Instituto Atlético Central Córdoba informa a sus socias, socios, hinchas y a la comunidad en general que, en virtud de los hechos de público conocimiento vinculados al crimen de Agostina Vega, actualmente objeto de investigación judicial y por los cuales se ha imputado bajo la figura de femicidio a una persona socia activa del Club, y conforme a las facultades previstas en su Estatuto Social, la Comisión Directiva ha puesto los antecedentes del caso en conocimiento del Tribunal de Convivencia de la Institución para su inmediata intervención dentro del ámbito de sus competencias. En ejercicio de las atribuciones disciplinarias que le son propias, y tras analizar los antecedentes reunidos, el Tribunal de Convivencia ha resuelto la expulsión de la persona involucrada de los registros sociales de la Institución, esto, sin perjuicio de la responsabilidad penal que las autoridades judiciales determinen. La decisión adoptada se fundamenta en la extrema gravedad de los hechos investigados, en el estado actual de las actuaciones judiciales, en los antecedentes que han trascendido públicamente respecto de la situación bajo análisis, en la profunda conmoción social e institucional generada por el caso y en la manifiesta incompatibilidad entre tales circunstancias y los principios, valores y fines consagrados en el Estatuto Social del Club. En consecuencia, Instituto Atlético Central Córdoba reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la dignidad, la igualdad, la convivencia democrática y la construcción de ámbitos libres de toda forma de violencia y discriminación, principios que forman parte de la identidad institucional del Club y que se encuentran expresamente consagrados en su Estatuto Social y en su Protocolo contra la Violencia de Género. Frente al profundo dolor que ha generado el asesinato de Agostina Vega, Instituto Atlético Central Córdoba expresa su solidaridad, acompañamiento y respeto hacia su familia, amistades y seres queridos, poniéndose a disposición de los mismos y de las autoridades judiciales competentes para colaborar en todo aquello que resulte necesario. Como institución social, deportiva y cultural comprometida con su comunidad, el Club rechaza toda forma de violencia y renueva su compromiso permanente con la promoción del respeto, la igualdad, la dignidad humana y la construcción de espacios seguros, ratificando que el deporte, la vida asociativa y la participación comunitaria deben constituir herramientas para la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencias. Finalmente, la Institución deja expresamente aclarado que Claudio Gabriel Barrelier no ha desempeñado funciones institucionales, deportivas ni representativas en el ámbito del Club. Instituto Atlético Central Córdoba no dará ni un paso atrás en la defensa y promoción de los valores que han forjado su identidad a lo largo de sus 107 años de historia".

Caso Agostina Vega: el fiscal negó que Claudio Barrelier haya recibido protección

En medio del avance de la investigación por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue asesinada en Córdoba, la causa incorporó nuevos elementos vinculados a los movimientos del acusado antes y después de su desaparición. El fiscal Raúl Garzón ha sido fuertemente criticado por la investigación y acusado de una supuesta demora en el avance de la causa contra Claudio Barrelier.

En ese sentido, Garzón señaló: “A mí no me dijeron ‘investigue este crimen’. A mí me dijeron ‘busque a una niña desaparecida’. La denuncia dio ese direccionamiento y a las pocas horas ya la buscaba toda Córdoba”, sostuvo durante una entrevista con Cadena 3.

El fiscal explicó que las primeras actuaciones estuvieron enfocadas en localizar a la adolescente y afirmó que las sospechas sobre Barrelier surgieron a medida que avanzó la investigación. “A las 48 horas tuvimos una sospecha firme y tomamos decisiones inmediatas. Este señor imputado era el amigo de la mamá de Agostina”, señaló.

Además, negó cualquier tipo de favoritismo hacia el acusado. “De ninguna manera tuvo protección Barrelier. No tengo vínculos políticos ni los tuve jamás. Cuando debí sentar a funcionarios públicos, lo hice”, aseguró.

Garzón también se refirió a los cuestionamientos sobre su actuación y a los pedidos de jury impulsados desde distintos sectores. “Cuando un jury deba analizar el trabajo de este fiscal, son ellos los que deben evaluar lo que se hizo y lo que no. Los agravios los respondo con trabajo; entiendo las críticas porque la sociedad está muy golpeada”, afirmó.

Durante la entrevista, el fiscal definió el expediente como “el caso más cruel” que le tocó investigar a lo largo de su carrera y reveló el impacto personal que le produjo. “Soy papá y abuelo; esta causa se investiga con el alma, con el cuerpo y con la ley. La busqué como a una hija. La fiscalía es toda para Agostina”, expresó. Y dejó abierta la posibilidad de nuevas imputaciones en la causa. “Si la prueba me lo permite, sí habrá más imputados; y si no, no”, sostuvo.

Finalmente, cuestionó la difusión anticipada de información sensible sobre la investigación y lamentó que algunas novedades llegaran a la familia por los medios de comunicación. “La noticia anticipada que este fiscal debía dar a esos padres y abuelos les llegó por los medios. Eso no es bueno, lo digo como papá. Por una primicia, tras una noticia a destiempo, ese abuelo se pudo haber matado. Mi obligación primera era cuidar a esa familia”, concluyó.