Sandra Pettovello avala aumento con bono de Anses y madres sin trabajo cobrarán al menos $1.820.000 en Navidad
Con el nuevo incremento confirmado por Sandra Pettovello y el medio aguinaldo de fin de año, un grupo de beneficiarias de ANSES recibirá un monto millonario.
El Ministerio de Capital Humano conducido por Sandra Pettovello implementará una actualización en las prestaciones sociales según el índice de inflación. De cara a las fiestas de fin de año, este nuevo ajuste impactará de lleno en las asignaciones y pensiones, garantizando una suma clave para las familias más vulnerables.
Los nuevos montos de ANSES con el aumento de 1,7%
A partir de la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC), las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un incremento del 1,7%. Con este porcentaje aplicado sobre las escalas previas, los valores base de las prestaciones quedan conformados de la siguiente manera:
- Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos: el haber básico mensual asciende a $435.919,96. Al sumarse el bono previsional extraordinario de $70.000, el monto total en mano se ubica en $505.919,96.
- Asignación Universal por Hijo (AUH): el valor general por cada menor sube a $156.649,53 brutos (con un cobro directo mensual del 80% equivalente a $125.319,62 y el 20% reservado para la acreditación anual).
- AUH por Discapacidad: el monto bruto alcanza los $510.063,13 tras el porcentaje de ajuste.
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Cómo se compone el cobro de al menos $1.820.000 para Navidad
Al llegar el mes de diciembre, la liquidación de fin de año sumará un importante ingreso adicional gracias al Sueldo Anual Complementario (SAC) y al cómputo total de las prestaciones asistenciales:
- Medio aguinaldo previsional: las titulares de la pensión no contributiva perciben el 50% del mejor haber mensual del semestre (sin computar el bono), lo que representa una inyección extra de $217.959,98.
- Total de la Pensión con aguinaldo: sumando el haber mensual de $435.919,96, el bono de $70.000 y el medio aguinaldo de $217.959,98, el ingreso de la prestación previsional alcanza los $723.879,94.
- El acumulado de 7 AUH: al multiplicar el valor de la asignación por siete hijos ($156.649,53 brutos cada uno), se adiciona una cifra global de $1.096.546,71.
De esta manera, al consolidar la Pensión No Contributiva ($505.919,96), el medio aguinaldo ($217.959,98) y el total bruto correspondiente a siete asignaciones ($1.096.546,71), el monto acumulado que percibirán alcanzará la impactante cifra de $1.820.426,65, otorgando un alivio económico significativo para las celebraciones de Nochebuena y Navidad.
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