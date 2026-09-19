Sandra Pettovello avala aumento con bono de Anses y madres sin trabajo cobrarán al menos $1.820.000 en Navidad

Los nuevos montos de ANSES con el aumento de 1,7%

A partir de la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC), las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un incremento del 1,7%. Con este porcentaje aplicado sobre las escalas previas, los valores base de las prestaciones quedan conformados de la siguiente manera: