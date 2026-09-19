El bono extraordinario de ANSES que se cobrará por última vez el 21 de septiembre
Anses planea abonar estos beneficios durante el noveno mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en septiembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,1%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
A qué grupo se otorga la suma extraordinaria
El bono extraordinario alcanza a:
- Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)
- Titulares de la PUAM
- Beneficiarios de Pensiones No Contributivas y otras prestaciones alcanzadas por el Decreto 686/2026.
Quienes cobran la mínima reciben el bono completo de $70.00. En cambio, para los haberes superiores, el refuerzo disminuye de manera progresiva hasta dejar de pagarse cuando se supera el tope fijado por el Gobierno.
Qué monto final reciben con el haber básico
Los principales montos de septiembre quedan de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $428.633,20
- Jubilación mínima + bono de $70.000: $498.633,20
- Jubilación máxima: cerca de $2.884.300
- PUAM: $342.906,56
- PUAM + bono: $412.906,56
- PNC por Invalidez o Vejez: $300.043,24
- PNC + bono: $370.043,24
Cómo consultar la fecha de cobro asignada
Jubilados de la mínima
- DNI terminados en 0: 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: 14 de septiembre
- DNI terminados en 5: 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: 21 de septiembre
Jubilados con haberes superiores a la mínima
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre
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