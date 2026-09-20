Insólito: la esposa entró a la concentración de un jugador con su beba y buscó a la amante en la ducha

“Estábamos enojados y no me contestó el teléfono. Y yo había tenido una experiencia de que cuando no te contestan el teléfono, no es bueno. '¿Este se cree que yo no soy capaz? Okey, voy a ir', pensé”, contó después.

Al arribar al hotel donde concentraba el plantel profesional, la exmodelo concretó el desmesurado operativo. Mirando la escena a la distancia, Guercio admitió la vergüenza del momento reconociendo: “¡Un papelón! Nadie sabía a qué fui”. Al golpear con insistencia la puerta del cuarto donde descansaba la exfigura de la Selección Argentina y Boca Juniors, el deportista la sorprendió con una actitud pacífica.

Según relató la invitada: “Y es como si él hubiese presentido que yo iba a ir. ¿Sabés qué hizo? Abrió la puerta y me hizo así (hace el gesto de 'Pasá'). Entré y revisé el baño, la ducha, atrás de la puerta, abajo de la cama, atrás de la cortina”. Tras comprobar la ausencia total de terceras personas en el lugar, la mujer dio la orden de retirada a sus pequeñas exclamando un tajante: “¡Bueno, vamos!”.

La secuencia concluyó a la mañana siguiente cuando el deportista le fijó un límite claro a su accionar: “Al día siguiente me puso los puntos hablándome bien: 'A mí esto no me gusta'”. Aunque la protagonista evitó dar precisiones sobre la camiseta que vestía Romero al momento del episodio, el cálculo de fechas ubica el suceso durante el ciclo del arquero en el Manchester United de Inglaterra, bajo la conducción técnica del portugués José Mourinho.