Insólito: la esposa entró a la concentración de un jugador con su beba y buscó a la amante en la ducha
"Me la mandé un montón de veces y quedé como una loser total", sostuvo la artista al recordar el momento.
Durante su paso por el programa "PH: Podemos hablar", conducido por Andy Kusnetzoff en la pantalla de Telefe, Eliana Guercio protagonizó un momento de absoluta franqueza al repasar los episodios de inseguridad y celos que vivió a lo largo de su matrimonio con el arquero Sergio "Chiquito" Romero. La exmodelo sorprendió al resto de los presentes en el estudio —entre quienes se encontraba Sol Abraham, la reciente ganadora del reality "Gran Hermano"— al relatar una anécdota que calificó como un bochorno personal.
Sin rodeos sobre las equivocaciones cometidas en el plano de la pareja, la invitada arrancó su confesión admitiendo los excesos de su pasado al reflexionar: “Me la mandé un montón de veces y quedé como una loser total”.
Ante semejante revelación, la reacción del presentador no se hizo esperar e indagó de inmediato al exclamar: “¡Contame una que hayas hecho!”.
Al momento de detallar las conductas extremas que llegó a implementar en el vínculo con el futbolista, Guercio mencionó en primera instancia un hábito tan tóxico como habitual al calificar el acto de “Revisar el teléfono”. Sin embargo, la historia escaló a un nivel insólito cuando reveló la maniobra que montó en plena noche previa a un compromiso deportivo: “¡Llegué a buscar (a una mujer) abajo de la cama en una concentración!”.
Según explicó la mediática, el detonante se produjo tras la lectura de comentarios en un chat integrado por parejas de deportistas, sumado a un cruce previo con el guardameta que derivó en la falta de respuesta a sus llamadas telefónicas: “Vos estás en un grupo de WhatsApp de mujer (y dicen): 'No, porque hace en esto', 'No, porque fulano de tal aquello'. Yo estaba recién parida, acaba de tener a mi tercera nena, y leí eso y dije: '¡Ay Dios mío!'. Me vestí, me puse el jean, todas al auto (por sus hijas), con el huevito (para la beba)”.
“Estábamos enojados y no me contestó el teléfono. Y yo había tenido una experiencia de que cuando no te contestan el teléfono, no es bueno. '¿Este se cree que yo no soy capaz? Okey, voy a ir', pensé”, contó después.
Al arribar al hotel donde concentraba el plantel profesional, la exmodelo concretó el desmesurado operativo. Mirando la escena a la distancia, Guercio admitió la vergüenza del momento reconociendo: “¡Un papelón! Nadie sabía a qué fui”. Al golpear con insistencia la puerta del cuarto donde descansaba la exfigura de la Selección Argentina y Boca Juniors, el deportista la sorprendió con una actitud pacífica.
Según relató la invitada: “Y es como si él hubiese presentido que yo iba a ir. ¿Sabés qué hizo? Abrió la puerta y me hizo así (hace el gesto de 'Pasá'). Entré y revisé el baño, la ducha, atrás de la puerta, abajo de la cama, atrás de la cortina”. Tras comprobar la ausencia total de terceras personas en el lugar, la mujer dio la orden de retirada a sus pequeñas exclamando un tajante: “¡Bueno, vamos!”.
La secuencia concluyó a la mañana siguiente cuando el deportista le fijó un límite claro a su accionar: “Al día siguiente me puso los puntos hablándome bien: 'A mí esto no me gusta'”. Aunque la protagonista evitó dar precisiones sobre la camiseta que vestía Romero al momento del episodio, el cálculo de fechas ubica el suceso durante el ciclo del arquero en el Manchester United de Inglaterra, bajo la conducción técnica del portugués José Mourinho.
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