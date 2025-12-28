Calor extremo y alerta amarilla por tormenta en 12 provincias: ¿lloverá en Buenos Aires?
Los detalles del clima para los próximos días.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas en 14 provincias para hoy, domingo 28 de diciembre.
Alerta amarilla por tormentas por zona
- San Luis: zona oeste y noroeste, por la noche.
- Mendoza: noreste y norte de la provincia, durante la noche.
- San Juan: zona sur y este, de este a oeste, por la noche.
- La Rioja: suroeste, por la noche.
- Corrientes: sur, oeste y centro de la provincia durante todo el día; zona norte por la tarde.
- Misiones: centro y suroeste, por la tarde.
- Santa Fe: centro y norte, de este a oeste, durante todo el día.
- Catamarca: sureste de la provincia, durante la mañana.
- Tucumán: toda la provincia, por la mañana.
- Salta: zona centro, de norte a sur, durante la mañana.
- Santiago del Estero: zona este durante todo el día; oeste de la provincia por la mañana.
- Chaco: sur y sureste, durante todo el día; centro de la provincia, por la tarde y la noche.
El área se verá afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 70 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
¿Qué pasará en la Ciudad de Buenos Aires?
Para el domingo, continuará el calor intenso, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 32 grados. El cielo estará parcialmente nublado, con viento soplando desde el Noreste. En tanto, el lunes -que dará inicio al último comienzo de semana del año- la máxima subirá a 34 grados, con cielo algo nublado, lo que obligará a porteños y bonaerenses a circular en determinadas horas por la vía pública y tomar las precauciones correspondientes para cuidar la salud
En la Ciudad de Buenos Aires no se esperan lluvias en la próxima semana. El calor extremo seguirá hasta el miércoles inclusive. Recién se espera un descenso de la temperatura hacia el jueves.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario