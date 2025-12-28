Calor extremo y alerta amarilla por tormenta en 12 provincias: ¿lloverá en Buenos Aires?

¿Qué pasará en la Ciudad de Buenos Aires?

Para el domingo, continuará el calor intenso, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 32 grados. El cielo estará parcialmente nublado, con viento soplando desde el Noreste. En tanto, el lunes -que dará inicio al último comienzo de semana del año- la máxima subirá a 34 grados, con cielo algo nublado, lo que obligará a porteños y bonaerenses a circular en determinadas horas por la vía pública y tomar las precauciones correspondientes para cuidar la salud