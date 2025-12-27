Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy sábado 27 de diciembre
Muchísimo calor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): el detalle que acercó el Servicio Meteorológico Nacional y preocupa a los especialistas.
Este sábado dará continuidad al inicio de una ola de calor insoportable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por las altas temperaturas que experimentarán porteños y bonaerenses en el arranque del fin de semana: el termómetro oscilará entre los 25 y 34 grados.
Sin embargo, también existe la probabilidad de chaparrones, tanto en la madrugada como durante la tarde, en respuesta al intenso calor. De manera que habrá que tomar las precauciones necesarias, tanto por la feroz sensación térmica que sentiremos como también por las precipitaciones que podrían llegar en diferentes momentos del día.
Pronóstico extendido para el AMBA
Para el domingo, continuará el calor intenso, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 32 grados. El cielo estará parcialmente nublado, con viento soplando desde el Noreste. En tanto, el lunes -que dará inicio al último comienzo de semana del año- la máxima subirá a 34 grados, con cielo algo nublado, lo que obligará a porteños y bonaerenses a circular en determinadas horas por la vía pública y tomar las precauciones correspondientes para cuidar la salud.
Recomendaciones ante el calor extremo
- Bebé mucha agua: no esperes a tener sed. Evitá alcohol, cafeína y bebidas azucaradas.
- Evitá exponerte al sol entre las 11:00 y las 16:00: permanecé en interiores frescos o a la sombra. Tampoco pasees a tu perro en estos horarios.
- Usá ropa ligera y holgada: usá ropa clara, sombrero y aplicá protector solar.
