Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 28 de diciembre
De acuerdo a lo revelado por el Servicio Meteorológico Nacional, este domingo será una especie de "alivio" al calor agobiante. Pero, no se ilusionen...
Luego de un sábado sumamente agobiante por las altas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un domingo de "alivio" para los ciudadanos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Aunque continuará el calor, la temperatura máxima esperada para el cierre de este fin de semana será 32°.
A lo largo de toda la jornada, el cielo permanecerá parcialmente nublado, con viento soplando predominantemente del Noreste.
Pronóstico extendido para el AMBA
El lunes -que dará inicio al último comienzo de semana del año- la máxima subirá a 35°, con cielo algo nublado, lo que obligará a porteños y bonaerenses a circular en determinadas horas por la vía pública y tomar las precauciones correspondientes para cuidar la salud.
Finalmente, lo peor se espera para el martes 30 y miércoles 31: el 2025 cerrará con una jornada donde la temperatura oficial podría marcar 40°, sin contar que la sensación térmica suele estar por encima de este dato. Por ello, se recomienda circular lo menos posible y mantenerse hidratados permanentemente.
Recomendaciones ante el calor extremo
- Bebé mucha agua: no esperes a tener sed. Evitá alcohol, cafeína y bebidas azucaradas.
- Evitá exponerte al sol entre las 11:00 y las 16:00: permanecé en interiores frescos o a la sombra. Tampoco pasees a tu perro en estos horarios.
- Usá ropa ligera y holgada: usá ropa clara, sombrero y aplicá protector solar.
