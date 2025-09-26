Cambian las alertas por lluvias y granizo de hoy: en qué zonas de Buenos Aires habrá tormentas este viernes

La zona oeste de la provincia de Buenos Aires, más Chubut, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Río Negro, San Luis y Santa Fe están bajo alerta amarilla este viernes por lluvias y tormentas fuertes.

Todas esas zonas tendrán lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90km/h de manera puntual. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

image

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

granizo.jpg Lluvias y granizo en el AMBA.

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta por vientos fuertes

clima vientos fuertes

A partir del viernes 26 por la noche, el norte de La Pampa, noroeste de la Provincia de Buenos Aires, oeste de Santa Fe, Córdoba y sur de Santiago del Estero serán afectados por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 90 km/h.

Por los vientos el SMN publicó las siguientes recomendaciones:

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Buscá un lugar seguro bajo techo.

En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Lluvias en el AMBA

lluvias bien Se esperan lluvias para la jornada de hoy.

El SMN que prevé precipitaciones para el sábado. El organismo oficial ahora espera una jornada con tormentas en la madrugada y mañana, pasando a lluvias en la tarde pero mejorando en la noche con cielo nublado, y temperaturas de entre 13 y 18 grados.

El SMN prevé que el clima se reponga el domingo, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana y ligeramente nublado en la tarde y noche; acompañado de nuevamente amplitud térmica, con marcas de entre 9 y 22 grados.