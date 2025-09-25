Inminente regreso de las lluvias a Buenos Aires: qué días serán las tormentas más fuertes y cuándo mejora

El sitio especializado Meteored también ratificó sus pronóstico, por lo que no descarta que las precipitaciones lleguen a partir de las últimas horas del viernes. También coincide con el organismo nacional en que el sábado será jornada con mal clima.

De esta manera, el portal meteorológico informa 90% de probabilidades de mal clima para el sábado, con lluvia entre débil y moderada desde las 0 horas y hasta las 14 horas inclusive.

El SMN prevé que el clima se reponga el domingo, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana y ligeramente nublado en la tarde y noche; acompañado de nuevamente amplitud térmica, con marcas de entre 9 y 22 grados.