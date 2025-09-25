Inminente regreso de las lluvias a Buenos Aires: qué días serán las tormentas más fuertes y cuándo mejora
El Servicio Meteorológico Nacional y Meteored mantienen sus altas probabilidades de lluvias y tormentas en el AMBA. Cómo sigue el clima.
Avanza la primavera con amplitud térmica y buenas condiciones del clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero el regreso de las lluvias y tormentas se viene afianzando desde el inicio de la semana y es inminente, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Desde el lunes que se mantienen las buenas condiciones del tiempo. La tendencia se mantuvo el jueves con cielo despejado y temperaturas de entre 9 y 18 grados, una vez más con mañanas y noches frescas pero tardes más tempaldas.
El cierre de semana sería todavía sin precipitaciones, en un viernes de cielo entre ligeramente en la madrugada, y mayormente nublado desde la mañana y hasta la noche; junto con un ascenso térmico, con 10 grados de mínima y 21 de máxima.
Cuándo llegan las lluvias al AMBA
Se mantiene el pronóstico del SMN que prevé precipitaciones para el sábado, situación que se viene afianzando a lo largo de la semana. El organismo ahora espera una jornada con tormentas en la madrugada y mañana, pasando a lluvias en la tarde pero mejorando en la noche con cielo nublado, y temperaturas de entre 13 y 18 grados.
El sitio especializado Meteored también ratificó sus pronóstico, por lo que no descarta que las precipitaciones lleguen a partir de las últimas horas del viernes. También coincide con el organismo nacional en que el sábado será jornada con mal clima.
De esta manera, el portal meteorológico informa 90% de probabilidades de mal clima para el sábado, con lluvia entre débil y moderada desde las 0 horas y hasta las 14 horas inclusive.
El SMN prevé que el clima se reponga el domingo, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana y ligeramente nublado en la tarde y noche; acompañado de nuevamente amplitud térmica, con marcas de entre 9 y 22 grados.
