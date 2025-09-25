Cambia el pronóstico de lluvias en Buenos Aires y anuncian más días de tormentas: informe del tiempo del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional anuncia la vuelta de las lluvias al AMBA: el informe del clima para los próximos días.
La vuelta de las lluvias a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense tiene fecha confirmada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pero hay malas noticias: habrá más tormentas de las previstas en la zona del AMBA.
La buena noticia es que con el correr de los días subirán las marcas térmicas en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, dejando atrás el frío matinal para darle lugar a temperaturas templadas y agradables.
Qué va a pasar con las lluvias en el AMBA
El regreso de las lluvias para la Ciudad y el Conurbano está previsto para el sábado 27 de septiembre de 2025, con tormentas durante todo la jornada y algunas pueden llegar a ser fuertes.
Lo peor se espera durante la madrugada y la mañana, mientras que hacia la tarde-noche habría algunas lluvias débiles, mejorando el tiempo para llegar a tener un domingo a pleno sol en toda la zona del AMBA a partir del mediodía.
La mala noticia es que el sitio Meteored anuncia la posibilidad de lluvias también durante la jornada del lunes 29 de septiembre, algo que no estaba previsto hasta hace pocas horas.
El clima hoy en Buenos Aires
Para este jueves se mantendrá el buen clima, en una jornada que se anticipa con cielo algo nublado durante el día y despejado en la noche; junto a temperaturas de 7 grados para la mínima y 18 para la máxima.
El cierre de semana sería todavía sin precipitaciones, en un viernes de cielo entre ligeramente y parcialmente nublado en las primeras horas, y mayormente nublado en la tarde y noche; y un ascenso térmico, con 10 grados de mínima y 23 de máxima.
