Cambia el pronóstico de lluvias en Buenos Aires y anuncian más días de tormentas: informe del tiempo del SMN

image

La mala noticia es que el sitio Meteored anuncia la posibilidad de lluvias también durante la jornada del lunes 29 de septiembre, algo que no estaba previsto hasta hace pocas horas.

El clima hoy en Buenos Aires

Para este jueves se mantendrá el buen clima, en una jornada que se anticipa con cielo algo nublado durante el día y despejado en la noche; junto a temperaturas de 7 grados para la mínima y 18 para la máxima.

soleado telam.jpg

El cierre de semana sería todavía sin precipitaciones, en un viernes de cielo entre ligeramente y parcialmente nublado en las primeras horas, y mayormente nublado en la tarde y noche; y un ascenso térmico, con 10 grados de mínima y 23 de máxima.