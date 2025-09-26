Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el viernes 26 de septiembre

El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA

Se mantiene el pronóstico del SMN que prevé precipitaciones para el sábado, situación que se viene afianzando a lo largo de la semana. El organismo ahora espera una jornada con tormentas en la madrugada y mañana, pasando a lluvias en la tarde pero mejorando en la noche con cielo nublado, y temperaturas de entre 13 y 18 grados.