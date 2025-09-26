Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el viernes 26 de septiembre
La semana cierra con buenas condiciones del clima en el AMBA, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.
Las buenas condiciones del clima se mantienen en el cierre de la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), a la espera de las posibles lluvias del fin de semana, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El cierre de semana sería todavía sin precipitaciones, en un viernes de cielo entre ligeramente en la madrugada, y mayormente nublado desde la mañana y hasta la noche; junto con un ascenso térmico, con 10 grados de mínima y 21 de máxima.
Sería la última jornada sin lluvias, antes del regreso de las malas condiciones del tiempo, que incluiría tormentas fuertes para el AMBA.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Se mantiene el pronóstico del SMN que prevé precipitaciones para el sábado, situación que se viene afianzando a lo largo de la semana. El organismo ahora espera una jornada con tormentas en la madrugada y mañana, pasando a lluvias en la tarde pero mejorando en la noche con cielo nublado, y temperaturas de entre 13 y 18 grados.
El SMN prevé que el clima se reponga el domingo, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana y ligeramente nublado en la tarde y noche; acompañado de nuevamente amplitud térmica, con marcas de entre 9 y 22 grados.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario