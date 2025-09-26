Preocupación en el AMBA: vuelve la ciclogénesis y se esperan lluvias fuertes este sábado
El Servicio Meteorológico Nacional anuncia lluvias para la jornada de este sábado en la Ciudad y el Gran Buenos Aires.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una advertencia para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense: este sábado regresará la ciclogénesis, un fenómeno que ya se hizo sentir en la región y que trae consigo intensas lluvias, ráfagas de viento y riesgo de anegamientos.
Según detallaron los especialistas, la formación de este sistema de baja presión generará lluvias fuertes desde la madrugada y durante gran parte del día, afectando no solo al AMBA sino también a parte de la provincia de Buenos Aires y zonas del litoral.
Las autoridades recomiendan a la población evitar circular en auto durante los picos de tormenta, retirar objetos de balcones y terrazas que puedan volarse, y estar atentos a los comunicados oficiales.
Lluvias en el AMBA: el detalle
En barrios porteños y partidos del Gran Buenos Aires, el mayor riesgo estará en las calles con desagües colapsados, donde podrían registrarse inundaciones repentinas.
El fenómeno de ciclogénesis ya había impactado semanas atrás con lluvias copiosas y vientos de más de 70 km/h, y ahora vuelve a encender las alarmas en plena primavera.
Se espera que las condiciones mejoren recién hacia el domingo, con cielo nublado pero sin la intensidad de precipitaciones prevista para este sábado.
Recomendaciones ante tormentas fuertes
- Evitar salir de casa durante los momentos de mayor intensidad de lluvia.
- No refugiarse bajo árboles ni postes de luz.
- Retirar macetas, lonas y objetos que puedan volarse.
- Mantener cargados los celulares y linternas en caso de cortes de energía.
- No circular en auto por calles inundadas: el agua puede arrastrar vehículos.
- Seguir la información oficial del SMN y Defensa Civil.
