Preocupación en el AMBA: vuelve la ciclogénesis y se esperan lluvias fuertes este sábado

En barrios porteños y partidos del Gran Buenos Aires, el mayor riesgo estará en las calles con desagües colapsados, donde podrían registrarse inundaciones repentinas.

El fenómeno de ciclogénesis ya había impactado semanas atrás con lluvias copiosas y vientos de más de 70 km/h, y ahora vuelve a encender las alarmas en plena primavera.

ciclogenesis buenos aires Ciclogénesis en el AMBA

Se espera que las condiciones mejoren recién hacia el domingo, con cielo nublado pero sin la intensidad de precipitaciones prevista para este sábado.

Recomendaciones ante tormentas fuertes