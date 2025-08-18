LA AFA despidió a un árbitro por "atentar contra los valores del fútbol"

LA Asociación del Fútbol Argentino despidió a un árbitro por "atentar contra los valores del fútbol"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/okdobleamarilla/status/1957519537512796242&partner=&hide_thread=false #ALERTA | LA ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO DESPIDIÓ AL ÁRBITRO SEBASTIAN SOLÍSSe dio tras “los lamentables hechos de público conocimiento acontecidos” el fin de semana en un partido de cuarta categoría Juveniles C, entre Roma y Argentino de Rosario.Lo acusan de… pic.twitter.com/fjt1nkPQAj — doble amarilla (@okdobleamarilla) August 18, 2025

El trasfondo de la decisión que tomó el ente madre del fútbol argentino este fin de semana

Desde el Comité Arbitral consideraron que lo ocurrido es "un hecho lamentable de público conocimiento" y que no podía dejarse pasar, ya que compromete la seriedad y credibilidad del arbitraje en el fútbol argentino, incluso en divisiones formativas. Con esta resolución, Sebastián Solís dejará de ser parte del cuerpo arbitral de la AFA y no volverá a dirigir partidos en ninguna de sus competencias, algo que sorprendió a todos los fanáticos pero que se trata de una medida importante para el futuro cercano de todos los torneos que se juegan en nuestro país.