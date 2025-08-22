Cambió el pronóstico en Buenos Aires: el frío se despide el fin de semana y llega el calor primaveral

Cambio climático: qué efectos puede traer este verano

El efecto más inmediato y palpable es el aumento de las olas de calor. El último año ya rompió récords y la tendencia continúa. Los científicos explican que las altas temperaturas se mantendrán por períodos más largos y alcanzarán picos más altos.

Esto no solo genera incomodidad, sino que representa un riesgo para la salud, especialmente para niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas. Se prevén posibles cortes de luz y falta de agua en las ciudades debido a la sobredemanda.

Altas temperaturas y sequías

El calentamiento de la atmósfera es el motor de fenómenos violentos. El aire más cálido puede contener mayor humedad, lo que alimenta la formación de tormentas eléctricas severas, con ráfagas de viento, granizo de gran tamaño e inundaciones repentinas.

Pero el otro lado de la moneda es la falta de agua. Mientras en algunas zonas las precipitaciones serán excesivas, en otras se esperan períodos de sequía prolongados. Este desequilibrio afecta directamente al campo, impactando en la producción de alimentos y en los reservorios de agua para consumo.

El impacto en la vida cotidiana

El aumento de las temperaturas no solo afecta al clima, sino que tiene efectos directos en nuestro día a día:

Salud Pública: Crecen los riesgos de deshidratación, golpes de calor y un aumento en la cantidad de alérgenos en el ambiente.

Crecen los riesgos de deshidratación, golpes de calor y un aumento en la cantidad de alérgenos en el ambiente. Infraestructura: El calor extremo puede dañar el asfalto y las vías del tren, mientras que las tormentas pueden provocar caídas de árboles y cortes de electricidad que colapsen el sistema.

El calor extremo puede dañar el asfalto y las vías del tren, mientras que las tormentas pueden provocar caídas de árboles y cortes de electricidad que colapsen el sistema. Economía: La agricultura es la más vulnerable. La falta de lluvia en algunas zonas y el exceso en otras genera pérdidas millonarias en las cosechas.

El verano ya no es un sinónimo de vacaciones sin preocupaciones. Es un período que nos exige estar más preparados que nunca. Los expertos recomiendan seguir de cerca los alertas del SMN, hidratarse constantemente y tomar precauciones para proteger a los más vulnerables. El cambio climático ya está aquí, y el desafío es adaptarse.